Frosinone-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Frosinone, 22 dicembre 2023 - Il Frosinone per riscattare un ruolino di marcia in campionato non entusiasmante nelle ultime tre partite, con appena un punto conquistato. La Juventus per riprendere a vincere dopo il pareggio con il Genoa. Allo stadio "Stirpe" si affrontano ciociari e torinesi, nel match che inaugura il sabato di Serie A.

I precedenti

Il Frosinone non ha mai vinto in sei sfide contro la Juventus, tra tutte le competizioni: un pareggio e cinque sconfitte, con uno score complessivo di una rete segnata e 11 incassate. I laziali peraltro non hanno mai ottenuto un successo in Serie A contro squadre piemontesi: due pareggi e sette sconfitte in nove precedenti. In questa stagione, i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno pareggiato 0-0 a Torino contro la formazione granata e il match si è giocato proprio alle ore 12:30. A livello di massimo campionato, Frosinone e Juventus si sono affrontate soltanto due volte in casa dei ciociari e ad avere la meglio in entrambe le occasioni è stata la compagine bianconera. I due precedenti, terminati entrambi 0-2 in favore dei piemontesi, si sono disputati il 7 febbraio 2016 e il 23 settembre 2018.

Le dichiarazioni di Di Francesco

"Sicuramente partiamo dal presupposto che dobbiamo fare una grande partita e la stiamo preparando in quanto tale. Per quanto ci riguarda è importante la concretezza per quello che noi metteremo in campo", sono le parole pronunciate da Di Francesco in conferenza stampa. "Siamo concentratissimi per andare ad affrontare la partita nel migliore dei modi, al di là del fatto che siamo alla vigilia di Natale e uno dall’esterno può pensare ad un clima diverso. Vedo invece che c’è grandissimo entusiasmo nel nostro ambiente ma questo non ci deve far perdere la nostra forza: lavorare sempre con umiltà, compatti e aiutati da un grande pubblico che mi auguro che domani sia più grande di quello che è stato fino adesso".

Non poteva mancare una domanda sui tre giocatori in prestito dalla Juventus al Frosinone, ossia Matías Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. "Se dovessero giocare dall’inizio, sono 3 giocatori che stanno crescendo. Kaio sta facendo grandi passi in avanti, gli altri due si sono un po’ più affermati. Barrenechea è in un momento di grande crescita. Devono però continuare a giocare con la stessa spensieratezza e considerare questa sfida non dico al pari delle altre ma quasi. Non ho caricato la partita, dovremmo avere tanta attenzione perché davanti a noi ci sarà una squadra dalla grande tradizione guidata da un tecnico di altrettanta grande esperienza, una squadra che sa vincere le partite in tutti i modi". Infine un pensiero di Di Francesco sul suo collega Massimiliano Allegri.

"Al di là dei discorsi dialettici nei quali possiamo pensarla ognuno a modo suo, io ho grandissimo rispetto di Max: ha scritto anche un libro nel quale mi ha citato e lo ringrazio, per me è un motivo di grande orgoglio. Ritengo che lui sia un allenatore di una intelligenza unica. Ci contraddistingue la schiettezza. Ha un dialogo aperto con tutti i calciatori. Ognuno di noi - conclude il tecnico dei laziali - deve avere una sua filosofia, importante è saperla trasmettere ai giocatori. E questa la cosa più importante, è quella la differenza sostanziale”.

Il commento di Allegri

"Quella di Frosinone sarà una trasferta insidiosa per vari motivi: è l’ultima gara prima di Natale e nella settimana delle feste c’è sempre un clima diverso in campo e fuori. La cosa che dobbiamo fare domani è giocare una partita di grande attenzione e concentrazione, senza rinunciare alla pulizia tecnica". Questo il messaggio lanciato alla vigilia da Allegri. "Affrontiamo un gruppo che in otto partite casalinghe ne ha persa soltanto una, contro il Napoli all’esordio, andando tra l’altro anche in vantaggio in quell’occasione. Non solo: in settimana proprio contro il Napoli hanno vinto 4-0 e vivono un momento di grande esaltazione, per questo sarà importante prima di tutto l’approccio mentale. C’è bisogno di fare una prestazione che io definisco seria, l’unico modo per poi cercare di passare Natale nel migliore dei modi".

Allo stadio "Stirpe" non scenderà in campo Federico Chiesa, mentre è recuperato Adrien Rabiot. "Abbiamo lasciato a casa Chiesa a causa di un fastidio al tendine rotuleo che non lo fa stare tranquillo. Non aveva senso portare Federico in trasferte in quelle condizioni. L’importante è sapere di avere tutti gli altri a disposizione, anche perché domani è troppo importante il risultato - a prescindere dagli interpreti che scenderanno in campo. Per quanto riguarda Rabiot è a disposizione, sta bene, ha recuperato e gioca".

Sul Frosinone, Allegri aggiunge: "Stanno facendo molto bene i giovani della Juventus in prestito a Frosinone, non avevo dubbi che potessero farlo: i nostri prossimi avversari sono una società sana, con un presidente serio, un direttore sportivo molto bravo e un allenatore come Di Francesco che aveva grande voglia di rivalsa. Questo percorso fatto dai nostri giovani è molto importante, sono molto contento di quello che stanno facendo.

Fare il bilancio della nostra stagione ora non ha senso: l’obiettivo è arrivare al 7 gennaio, concludere il girone d’andata e vedere quanti punti abbiamo raccolto - per capire quanto manca per arrivare tra le prime quattro. Nel comporre la formazione contro il Frosinone non penserò alle diffide - finita la gara di domani poi faremo i conti per capire chi resta a disposizione per la partita contro la Roma".

La designazione arbitrale

Sarà il signor Maurizio Mariani di Aprilia (Lt) a dirigere Frosinone-Juventus. Gli assistenti saranno i signori Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Francesca Di Monte di Chieti. Il Quarto Uomo designato è il signor Daniele Minelli di Varese. Al Var il signor Valerio Marini di Roma1, Avar il signor Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore (Sa).

Le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Frosinone e Juventus va in scena domani, sabato 23 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 12:30. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

Leggi anche: Super Lazio a Empoli: Guendouzi e Zaccagni riportano Sarri a -4 dalla Champions