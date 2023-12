Chi è Yildiz, subito in gol da titolare con la Juve. Tutto sul predestinato lanciato da Max

Frosinone, 23 dicembre – Con la nazionale turca aveva segnato un mese fa alla sua prima da titolare, contro la ‘sua’ Germania (dove è cresciuto). Kenan Yildiz non si è lasciato sfuggire l’occasione alla sua prima nello starting 11 con la Juve a Frosinone. Se tutto questo accade a 18 ann i, c’è molto per ritenere che siamo di fronte a un talento di primo livello. La seconda punta bianconera è da tempo considerata una potenziale stella del calcio. Come suo solito, Allegri non ha voluto gettare un giovanissimo nella mischia senza paracadute. E ne ha centellinato le presenze in campionato, sei sin qui. Ora il gioiellino sembra però avere già tutto per brillare.

Yildiz, che si è fatto le ossa nella Juve Next Gen, è innanzitutto un giocatore di grande tecnica. Ed è in grado di muoversi bene anche da esterno, addirittura da mezzala. Un vero jolly in mano alla Signora, che in attacco non sta certamente raccogliendo quanto voluto da Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. Un’altra scommessa vinta da Max dopo Miretti, Fagioli e Gatti. In molti già si domandano: chi starà in panchina per fare spazio a Kenan? Dopo essersi tagliato i capelli a inizio campionato su indicazione di Allegri, la sua maturità per la A è già un dato di fatto.