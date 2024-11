Mercato Juve, per l’attacco spunta l’idea Schick

Torino, 20 novembre 2024 - Se c’è una squadra in emergenza in Serie A, questa è sicuramente la Juventus. I bianconeri, infatti, fin dall’inizio della stagione hanno avuto a che fare con una lunga serie di infortuni che hanno impedito a Thiago Motta di avere a disposizione tutto il gruppo: Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners sono solo alcuni dei nomi che hanno avuto delle complicazioni fisiche nel corso della stagione. Nel corso dell’ultima sosta nazionali, a questi nomi si sono aggiunti anche quello di Cabal (terzino sinistro colombiano che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore) e Dusan Vlahovic, l’unica punta di ruolo della Juventus. Il serbo, infatti, nel corso della sfida tra la sua nazionale e la Danimarca ha dovuto abbandonare il campo a seguito di un fastidio al flessore della coscia sinistra, che ha subito allarmato lo staff dei bianconeri. Nonostante i controlli effettuati al J Medical abbiano escluso lesioni, il centravanti bianconero non scenderà sicuramente in campo nella sfida di sabato contro il Milan, con Thiago Motta che dovrebbe schierare Weah come punta centrale.

La coperta dei bianconeri nella zona offensiva, quindi, è più corta che mai, perciò il ds Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno per regalare al mister un rinforzo che possa far rifiatare Vlahovic e scongiuri situazioni di questo tipo. L’ultimo nome che è comparso nel taccuino del ds toscano è quello di Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, squadra con la quale nella passata stagione ha conquistato la Bundesliga e sfiorato la vittoria dell’Europa League, concludendo l’annata con 13 gol e 3 assist in 33 presenze. Il 2024-25 non è iniziato nel migliore dei modi per l’attaccante ceco, che finora ha collezionato 14 presenze tra campionato e coppe, ma soltanto 5 dal primo minuto. Il poco utilizzo (503’ totali) ha fatto sì che l’entourage dell’attaccante iniziasse a guardarsi intorno, per sondare il terreno in vista di nuove opportunità, perciò Giuntoli osserva interessato, con un prestito che sarebbe la soluzione migliore per la Vecchia Signora. Qualora Schick dovesse effettivamente diventare un nuovo calciatore della Juventus, si tratterebbe di un “ritorno”: nell’estate del 2017, infatti, dopo un’ottima stagione tra le fila della Sampdoria con 35 presenze e 13 gol tra campionato e Coppa Italia, l’attaccante venne acquistato dalla Juventus per circa 30 milioni di euro, ma, dopo le visite mediche effettuate il 22 giugno, la società bianconera rinunciò al trasferimento, facendo sì che il giocatore tornasse alla Sampdoria. Successivamente, la carriera di Schick si è sviluppata tra Roma e Lipsia, per poi arrivare al Bayer Leverkusen, squadra dove milita tutt’ora, ma non è escluso che il passato possa tornare a bussare alla porta di Schick, e che questa volta, a differenza del giugno del 2017, l’attaccante ceco possa diventare a tutti gli effetti un calciatore della Juventus.