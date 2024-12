Sci, Casse secondo e subito in feeling con la Stelvio: “Pista mossa e difficile”

Bormio, 26 dicembre 2024 – Un bel modo per smaltire il panettone di Natale: una discesa libera sulla Stelvio di Bormio. E’ già tempo di prima prova cronometrata in vista della gara di Coppa del mondo in programma sabato sulla pista valtellinese e l’Italia dimostra immediatamente di esserci. Uno squillo lo ha mandato il francese Cyprien Sarrazin, che ha chiuso la prima prova cronometrata in 1’54”48, mettendo già il piede pesante sull’acceleratore pur senza rischiare più del dovuto. Infatti, il transalpino si è preso 1”07 di vantaggio su Mattia Casse, vincitore in Gardena, che si è ben adattato alle ondulazioni della Stelvio e ha dimostrato di essere candidato per il podio nella libera del 28. Può giocarsi un piazzamento importante. Bene anche Innerhofer e Franzoni, quinto e nono, con rispettivamente 1”41 e 2”00. Si sono nascosti alcuni big. James Crawford ha chiuso con 1”93 di ritardo, l’altro canadese Alexander ha accumulato 2”34, mentre Kriechmayr e Odermatt hanno rischiato ancora meno con 2”92 e 3”15 di ritardo. Si rivedranno nelle prossime prove e saranno della partita quando conterà, cioè sabato e domenica. E’ invece uscito, senza conseguenze, Dominik Paris. Gli altri italiani sono rimasti nelle retrovie con Benjamin Alliod con un gap di 3″42, il padrone di casa Pietro Zazzi con 3″57, Nicolò Molteni a 3″63 e Marco Abbruzzese a 4″93. Discesa di studio per Gregorio Bernardi (+6″73), Florian Schieder (+6″88) e Max Perathoner (+10″60).

Le dichiarazioni degli azzurri

Una Stelvio subito dura, che ha messo alla prova i muscoli degli atleti e qualcuno, per evitare di sovraccaricarsi di fatica, ha scelto di risparmiare energie. Queste le sensazioni di Mattia Casse: “Diciamo che questa Stelvio mossa e già bella intensa ci ha fatto digerire subito il panettone – le sue parole - Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro perché si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiacciata come altre volte ma per me va bene”. Dominik Paris è uscito senza conseguenze e non ha concluso la prima prova: “Oggi non è andata bene, ho fatto fatica, ho trovato la pista molto mossa, non sono riuscito a farla bene, devo analizzare un po’. Ci sono nevi diverse, bisogna sapersi adattare. Vediamo domani cosa si riesce a fare”. Venerdì si torna in pista alle 11:30 per il secondo allenamento ufficiale, poi sabato si fara sul serio, con lo start fissato alla medesima ora. Domenica 29 dicembre la tappa di Bormio si completerà con il SuperG. Le due gare saranno trasmesse con doppia diretta tv sui canali Rai ed Eurosport. Leggi anche - Moto gp, crisi KTM: Hamilton pronto a intervenire