Sci, seconda discesa Cortina: fuori Shiffrin e Suter. Favorite e orari tv

Cortina d’Ampezzo, 26 gennaio 2024 - Non c’è ancora un esito certo sull’infortunio rimediato da Mikaela Shiffrin nella prima discesa libera di Cortina. L’americana è caduta in curva Delta sbattendo violentemente contro le reti di protezione ed è stata portata via in elicottero. Mikaela si è alzata ed è riuscita a camminare sulle sue gambe ma zoppicava vistosamente sul ginocchio sinistro. I primi responsi sono di buon auspicio e non dovrebbe esserci un infortunio grave ai legamenti, ma una diagnosi lo staff americano deve ancora fornirla per capire i tempi di recupero. Non ci sarà certamente nella seconda discesa, così come Corinne Suter che si è tenuta il ginocchio sinistro atterrando dallo stesso dosso che ha portato diverse atlete ad uscire. Due protagoniste in meno dunque per la discesa bis che si disputerà sabato.

Le favorite: Venier si candida alla doppietta

Dopo il successo di oggi, Stephanie Venier si candida dunque a principale favorita anche della seconda discesa, grazie a sci velocissimi e una interpretazione dell’Olimpia delle Tofane perfetta, soprattutto nella seconda parte di gara in zona Scarpadon. Attenzione anche a Lara Gut Behrami, seconda nella prima gara, che si trova a suo agio su questo tipo di neve e infatti non le ha mandate a dire alle rivali: “Non credo che le cadute fossero a causa della pista, ho la sensazione che manchi l'adattamento a un certo tipo di neve”. Nel primo gruppo di merito da segnalare la sempre pericolosa Mirjam Puchner, così come la connazionale Cornelia Huetter. In casa Svizzera, senza Suter, toccherà alla campionessa mondiale Jasmine Flury tentare di salire sul podio. In casa Italia ovviamente massima attenzione su Sofia Goggia, pettorale rosso, che deve difendersi dal ritorno di Venier, e su Federica Brignone, caduta in curva Delta in gara 1. La bergamasca va a caccia della coppa di specialità e oggi ha 74 punti di vantaggio su Venier ma con ancora sei gare da disputare. La valdostana è alla ricerca del suo primo podio in carriera sull’Olimpia delle Tofane. Possibili outsider Kajsa Vickhoff Lie, Raghnild Mowinckel, Nicol Delago, Christina Ager, a podio nella prima gara, Isabella Wright e Valerie Grenier. La squadra italiana è invece completata da Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi.

Dove vederla in tv

La seconda discesa libera di Cortina d’Ampezzo si disputa sabato 27 gennaio alle ore 10.30 sulla pista Olimpia delle Tofane. Diretta in chiaro su Rai Due a partire dalle 10.20 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live su Eurosport 2, canale 211, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn.