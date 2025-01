Sci, ecco la discesa di Cortina: favorite e orari tv

Bologna, 17 gennaio 2025 – Lindsey Vonn e Sofia Goggia di nuovo a Cortina, una contro l’altra, su una pista magica per entrambe. La bergamasca cerca il poker di vittorie in carriera ed eguagliare il mito di Isolde Kostner, l’americana sta facendo invece le prove generali per mondiali e, soprattutto, Olimpiadi, con queste ultime che si disputeranno proprio a Cortina. Ma loro due non sono gli unici fattori del weekend ampezzano dato che Federica Brignone vuole il primo podio sull’Olimpia delle Tofane ed è in lotta per la coppa generale. Poi le austriache, con la solita Cornelia Huetter a guidare una truppa nutrita con le preziose carte Puchner e Venier. Infine, Lara Gut Behrami, un’altra grande campionessa in gara. Insomma, grande spettacolo a Cortina con tutte le migliori discesiste del lotto in gara.

Come sono andate le prove

Due le prove disputate sull’Olimpia delle Tofane prima della gara in programma sabato. Giovedì, nella prima, tripletta italiana con Federica Brignone che ha stabilito il miglior tempo in 1’36”47, davanti di 5 centesimi a Sofia Goggia e di 65 a Nadia Delago, altra specialista della discesa. Bene anche Elena Curtoni nona a 1”17 e Marta Bassino decima a 1”18. Tra le big, Gut Behrami sesta, Puchner settima, mentre si è un po’ nascosta Corinne Suter ventunesima, con lei Cornelia Huetter solo ventiquattresima a 2”09. Non hanno terminato la prova Lindsey Vonn e Stephanie Venier. Nella seconda miglior tempo di Sofia Goggia, che ha tolto quasi due secondi al tempo di giovedì, in 1’34”63 con 68 centesimi su Brignone e 69 su Gut Behrami, con Cornelia Huetter ancora attardata in ventiseiesima posizione a 2”23. Piano è andata anche Lindsey Vonn, che non ha rischiato dopo la caduta della prima prova, e ha chiuso solo quarantesima a 3”39.

Le dichiarazioni di Goggia e Brignone

Ecco le impressioni di Sofia Goggia dopo la seconda prova: “Devo confessare che la pista è davvero perfetta, un biliardo, davvero complimenti agli organizzatori: è un piacere sciare sull’Olympia delle Tofane. Ieri ho fatto una prima prova in scioltezza, oggi ho cercato di limare laddove le linee erano più abbondanti. Mi sono sorpresa di essere stata così veloce”. Federica Brignone vuole invece sistemare alcune cose nella sciata, ma è competitiva: “Mi sono trovata un po’ meglio nella prima prova. Oggi ho sistemato alcuni punti del percorso che ho sbagliato nella prima prova e devo mettere a puntino gli ultimi dettagli. La vittoria in discesa era uno degli obiettivi di questa stagione e esserci riuscita a St. Anton mi ha dato fiducia”.

La situazione in classifica

Situazione molto fluida nelle due classifiche (generale e di specialità), con Camille Rast in testa con 533 punti davanti alla specialista delle prove tecniche Sara Hector con 507, entrambe hanno sfruttato lo slalom di Flachau, mentre Federica Brignone, che può fare punti importanti a Cortina, è terza con 479, con Ljutic vicina a 456. Sofia Goggia, che ha fatto due zeri a St. Anton, è invece scesa in undicesima piazza a 285. Nella coppa di specialità è tutto aperto. Comanda Cornelia Huetter con 136 punti, poi Brignone seconda a 129 e Ledecka terza a 100. Goggia, che ha fatto zero una settimana fa, è ferma agli 80 punti di Beaver Creek a metà dicembre.

Le favorite

I precedenti parlano chiaro. Lindsey Vonn è la regina dell’Olimpia delle Tofane con sei vittorie in discesa libera, ma Sofia Goggia non è da meno con tre successi (2018, 2022 e 2023). La bergamasca cerca il poker, mentre l’americana è rientrata in gara dopo cinque anni e sta facendo le prove generali in vista dell’Olimpiade 2026. L’anno scorso successo di Stephanie Venier, che dopo St. Anton è in grande forma e fiducia. Si corre a Cortina fin dal 1974 con la vittoria dell’austriaca Annemarie Proell, poi dal 1976 c’è stato uno stop fino al 1993 con il trionfo di Katja Seizinger, prima di quattro successi consecutivi delle tedesche con anche Heusl e Leitner. La prima vittoria azzurra risale al 1996 grazie a Isolde Kostner, capace di vincere in totale 4 volte a Cortina. Tra le azzurre si registrano i successi anche di Dada Merighetti nel 2012 e di Elena Fanchini nel 2015. Per quanto riguarda le favorite, logico affidarsi a Sofia Goggia e Cornelia Huetter, con Lara Gut Behrami, vincitrice nel 2017, prima avversaria. Federica Brignone può dire la sua, anche se a Cortina non è mai andata sul podio, ma attenzione anche alle austriache Stephanie Venier e Mirjam Puchner. E no, non ci siamo dimenticati di Lindsey Vonn. Outsider Stuhec, Ledecka, Weidle, Ager, Suter e Curtoni.

I pettorali di partenza

1 Jacqueline Wyles 2 Kajsa Vickhoff Lie 3 Christina Ager 4 Ester Ledecka 5 Corinne Suter 6 Elena Curtoni 7 Cornelia Huetter 8 Federica Brignone 9 Marta Bassino 10 Mirjam Puchner 11 Ilka Stuhec 12 Lara Gut Behrami 13 Laura Pirovano 14 Stephanie Venier 15 Sofia Goggia 16 Nina Ortlieb 17 Kira Weidle Winkelmann 18 Nicol Delago 19 Laura Gauche 20 Ariane Raedler 21 Michelle Gisin 22 Ricarda Haaser 23 Malorie Blanc 24 Elvedina Muzaferija 25 Joana Haehlen 26 Romane Miradoli 27 Valerie Grenier 28 Priska Ming Nufer 29 Lauren Macuga 30 Delia Durrer 31 Lindsey Vonn

Dove vederla in tv

La discesa libera di Cortina d’Ampezzo si disputa sabato 18 gennaio sulla pista Olimpia delle Tofane con partenza alle ore 11 del mattino. Diretta tv in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti.

