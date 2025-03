Sci, discesa femminile Sun Valley: Brignone e Goggia a caccia della coppa

Bologna, 21 marzo 2025 – Tutto in una gara. Tre discesiste a caccia della coppa di specialità. A Sun Valley lo spettacolo delle finali stagionali, partendo dalla libera femminile dove Federica Brignone, Cornelia Huetter e Sofia Goggia sono racchiuse in 34 punti e si giocano la sfera di cristallo. La tigre valdostana comanda con 384 punti, a seguire l’austriaca con 368 e terza la bergamasca con 350: che bagarre. In America, chi vince si prende tutto. Cancellata la prima prova di giovedì, nella giornata di oggi si è disputata la seconda con miglior tempo di Lara Gut Behrami.

La situazione e le favorite

Tutto tremendamente aperto per la coppa di specialità di discesa. Il punteggio Fis prevede 20 punti di scarto tra le prime tre posizioni (100 alla vincitrice, 80 alla seconda e 60 alla terza), ma nessuna delle tre in lotta ha un margine simile sulla più immediata inseguitrice. Brignone ha soli 16 punti su Huetter, la quale ne ha a sua volta 18 su Goggia. Significa che chi vince si prende tutto. Per esempio, se l’austriaca dovesse arrivare prima a Sun Valley vincerebbe anche la coppetta con Brignone seconda (468 a 464). Huetter potrebbe vincere anche arrivando seconda con Brignone terza, o arrivando terza e Brignone dal sesto posto in giù, oppure arrivando quarta con Brignone dall’ottavo in giù. Anche Sofia Goggia può vincere la coppa di specialità e scavalcare entrambe le rivali. Sofia dovrebbe vincere la gara con Huetter seconda e Brignone terza, oppure arrivare seconda con Huetter terza e Brignone dal quinto posto in avanti. In questo ultimo caso, Goggia salirebbe a 430, Brignone, con i 45 punti della quinta posizione salirebbe a 429 mentre Huetter andrebbe a 428 (368+60). In tutto questo, la tigre valdostana ha in mano la Coppa del mondo generale con 382 punti di vantaggio su Lara Gut, ma solo 300 a disposizione dell’elvetica che di certo non può vincere in slalom. In ogni caso, a Fede è sufficiente un quattordicesimo posto per ottenere la matematica vittoria. Per quanto riguarda le favorite della discesa, nella prima prova si è distinta Lara Gut Behrami, che vuole chiudere con un piazzamento di rilievo la stagione, ma bene si sono espresse anche la connazionale Corinne Suter, seconda, e soprattutto Cornelia Huetter, ottima terza a 21 centesimi da Gut. Più nascoste le azzurre, senza forzare, con Sofia Goggia settima a 65 centesimi e Federica Brignone ottava a 1”07. Come sempre, Emma Aicher si conferma sciatrice da tenere d’occhio, anche se in prova non ha spiccato, e tra le outsider citiamo Lauren Macuga e Mirjam Puchner. Più indietro le altre azzurre con Nicol Delago quindicesima, Laura Pirovano sedicesima, Nadia Delago diciottesima e Marta Bassino ventesima.

Dove vederla in tv

La discesa femminile di Sun Valley si disputa sabato 22 marzo con orario di partenza alle 19.30 italiane. Live in chiaro su Raidue, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti.