Sci, discesa libera di Kvitfjell: favoriti e orari tv

Kvitfjell, 16 febbraio 2024 – Nella Coppa del mondo maschile il cannibale Marco Odermatt ha lasciato le briciole ai rivali. Se la coppa generale è in ghiaccio, compresa quella di gigante dove è sei su sei, resta aperta la questione in discesa libera dove il rivale più accreditato, Cyprien Sarrazin, sogna la sua prima coppa di specialità. Comanda lo svizzero con 516 punti, sei in più del francese e a Kvitfjell il programma prevede una discesa libera sabato e un super g domenica. In terza piazza Dominik Paris, già più volte vincitore in Norvegia, con 329 punti e un ritrovato entusiasmo in ottica Milano-Cortina 2026. Sono loro tre i protagonisti più attesi a Kvitfjell considerando l’assenza per infortunio di Aleksander Aamodt Kilde.

Favoriti

Dopo sette discese su nove i duellanti Odermatt e Sarrazin hanno dimostrato di avere qualcosa in più dei rivali: difficile uscire da loro due come favoriti della libera norvegese. In palio, come detto, anche la coppa di specialità che sembra invece ormai preclusa a Paris che è a quota 329, troppo distante per recuperare da qui a fine stagione. L’azzurro però a già vinto più volte in Norvegia e sarà sicuramente l’outsider principale. Tra i candidati a un risultato importante citiamo anche Vincent Kriechmayr, reduce da una stagione sotto tono ma quarto nella prima prova, Niels Hintermann, Cameron Alexander e Adrian Smiseth Sejersted, capace di tutto e il suo contrario. Attenzione anche a nomi meno quotati ma in grado di disputare una discesa di livello come Jared Goldberg, il giovane Franjo Von Allmen, Adrien Theaux e Otmar Striedinger. In casa Italia non vanno di certo dimenticati Mattia Casse, nono in classifica di specialità, e Florian Schieder, ottavo. A completare il lotto di possibili protagonisti azzurri anche Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer.

Come sono andate le prove

Prime due prove cronometrate tormentante a Kvitfjell. Nella prima la nebbia ha reso difficile la visibilità, mentre nella seconda una forte nevicata ha costretto gli organizzatori ad accorciare la lunghezza del tracciato. Italiani comunque protagonisti con Dominik Paris terzo nella seconda prova dietro le sorprese francesi Ken Caillot e Adrien Frasquet. In generale bene gli azzurri con Guglielmo Bosca quarto a 24 centesimi e Mattia Casse settimo a 44. In difficoltà i big con Cyprien Sarrazin che è uscito e Marco Odermatt ha chiuso solo in quarantottesima posizione a 1”20.

Dove vederla in tv

La discesa libera è in programma sabato 17 febbraio alle 12 sulla pista di Kvitfjell in Norvegia ed è prevista come sempre la doppia diretta tv. Live su Rai Due a partire dalle 11.50 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, in streaming su Raiplay. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

