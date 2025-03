Sci, discesa maschile Sun Valley: favoriti e orari tv

Bologna, 21 marzo 2025 – Una stagione dominata e solo da vidimare in quel di Sun Valley per Marco Odermatt. Il cannibale svizzero ha vinto la quarta Coppa del mondo e in America, sede delle finali stagionali, può incamerare anche la coppa di specialità di discesa. E’ praticamente nelle sue mani a meno di un disastro. All’ultima libera dell’anno parteciperanno i migliori 25 delle classifiche e il campione mondiale junior, ma l’Italia avrà l’assenza di Mattia Casse, alle prese con la ripresa dalla frattura scomposta del gomito rimediata a Kvitfjell. Operazione chirurgica e tre settimane di tutore: per Casse ogni focus è sulla prossima stagione. Per la squadra azzurra restano in gara Dominik Paris e Florian Schieder. Le attenzioni sono però sugli elvetici, che hanno comandato in lungo e in largo e possono monopolizzare il podio della sfera di cristallo di discesa.

La situazione e i favoriti

Marco Odermatt ha già trequarti di coppa di discesa tra le mani, ma deve completare l’opera. Lo svizzero comanda con 605 punti contro i 522 del connazionale Franjo Von Allmen. A disposizione ci sono i 100 punti della vittoria e alle finali vanno a punti solo i primi 15 della classifica. Significa che Von Allmen deve vincere l’ultima discesa e sperare che Odermatt finisca dal quindicesimo posto in giù. Praticamente impossibile a meno di clamorosi errori del re incontrastato di questa epoca. Bagarre più aperta per il terzo gradino del podio con Alexis Monney ora terzo a 327, seguito dallo sloveno Miha Hrobat a 320, dal canadese James Crawford a 270 e dall’azzurro Dominik Paris a 262: sarà lotta. Per quanto riguarda i favoriti, nella prima e unica prova si è distinto proprio lo svizzero Alexis Monney, miglior tempo in 1’24”29, con appena 14 centesimi su Florian Schieder, che si candida a essere protagonista, e 25 sull’austriaco Daniel Hemetsberger. Nascosti Odermatt e Von Allmen, solo ventesimo e tredicesimo, mentre Dominik Paris non ha spinto sull’acceleratore con il diciassettesimo tempo. Attenzione anche al francese Nils Allegre, buon quinto, e allo statunitense Ryan Cochran Siegle.

Dove vederla in tv

La discesa libera maschile di Sun Valley, ultima della stagione di Coppa del mondo maschile, si disputa sabato 22 marzo con orario di partenza alle 18 del pomeriggio ora italiana. Diretta in chiaro su Raidue dalle 17.50 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Atletica, Andy Diaz vince l'oro ai mondiali indoor nel salto triplo