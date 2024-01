Sci, subito Odermatt in prova a Wengen. Quinto Casse

Wengen, 9 gennaio 2024 - Prime indicazioni dal Lauberhorn. A Wengen è partito il weekend lungo di Coppa del mondo che avrà in programma due discese, un super gigante e uno slalom. In attesa della prima gara, sarà giovedì su una discesa con partenza all’altezza del super g per non creare troppa fatica negli sciatori, si è tenuta oggi la prima prova cronometrata. A dettare legge è stato immediatamente Marco Odermatt, alla caccia del prezioso successo sulla nevi di casa, ma l’Italia c’è con Mattia Casse e Florian Schieder in top ten.

Odermatt il più veloce, Goldberg vicino

C’è subito il timbro di Marco Odermatt, leader di Coppa del mondo, nella prima prova cronometrata sul Lauberhorn di Wengen. Lo svizzero ha realizzato il miglior tempo in 2’30”86, andando molto forte nei primi tre settori per poi rallentare nel finale, ma comunque nessuno lo ha sorpassato con lo statunitense Jared Goldberg secondo a soli 5 centesimi di ritardo e un finale in crescendo, segno che Odermatt può ancora avere margine. Distacchi più ampi dal terzo in giù con Stefan Rogentin a 65 centesimi, mentre il quarto si issa sopra il secondo di ritardo ed è il vincitore di Bormio Cyprien Sarrazin a 1”07. Poi arriva l’Italia con Mattia Casse quinto a 1”32, ma il secondo e il terzo settore sono stati abbastanza lenti, mentre negli ultimi tre intermedi il rendimento è cresciuto. C’è margine per mettere assieme una discesa da podio. Sesto è Florian Schieder a 1”58 che in maniera uguale a Casse ha lasciato sul piatto più di un secondo nei primi tre intermedi, mentre nella seconda parte di pista ha fatto gli stessi tempi di Odermatt. Guardingo Aleksander Aamodt Kilde che è sesto a pari merito con Casse, mentre ottavo è Adrian Smiseth Sejersted a 1”97, poi Cameron Alexander nono a 2”01 e Nils Allegre decimo a 2”11. In controllo anche Dominik Paris, quindicesimo senza forzare a 2”62. Anche altri big hanno deciso di controllare la prima prova. Alexis Pinturault ha chiuso dodicesimo a 2”23, Bryce Bennett tredicesimo a 2”36 e Vincent Kriechmayr solo diciottesimo a 3”03. L’austriaco ha lasciato molto nel primo settore (1”27), poi ha contenuto il ritardo negli ultimi tre settori. Per quanto riguarda gli altri italiani, Guglielmo Bosca ha chiuso trentesimo a 4”44, Christof Innerhofer trentatreesimo a 4”60, Pietro Zazzi trentaquattresimo a 4”71, Nicolò Molteni sessantesimo a 8”85 e Benjamin Jacques Alliod sessantaduesimo a 9”88. Non sono partiti Loic Meillard, Florian Loriot e River Radamus. Mercoledì 10 gennaio è previsto il secondo allenamento, giovedì 11 gennaio cominciano le gare con la discesa che recupera quella cancellata a Beaver Creek, seguita venerdì 12 gennaio dal supergigante, sabato 13 gennaio dalla seconda discesa e domenica 14 gennaio dallo slalom. Tutte le gare verranno trasmesse in televisione da Raisport ed Eurosport.

Leggi anche - Goggia: "Sono forte e fragile, una donna che non si sente inferiore agli uomini"