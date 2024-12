Sci, super-G Gardena: favoriti e orari tv

Val Gardena, 19 dicembre 2024 – Inizia lo spettacolo italiano della Coppa del Mondo di sci alpino. Weekend lungo pieno di gare nel circus maschile che si dividerà tra le classicissime in Val Gardena e Alta Badia, con due gare veloci e due gare tecniche nell’arco di quattro giorni da venerdì a lunedì. Protagoniste la Saslong in Gardena, super g e discesa, e la Gran Risa in Alta Badia, gigante e slalom. Un appuntamento imperdibile prima di Natale e prima di un’altra classicissima con la Stelvio di Bormio. Si parte venerdì 20 dicembre con il super gigante di apertura della tappa in Gardena.

La situazione in classifica

Fino a ora si è disputato un solo supergigante in stagione a Beaver Creek negli Stati Uniti dove, manco a dirlo, si è imposto Marco Odermatt. La classifica di specialità vede lo svizzero in testa con 100 punti, davanti al rivale francese Cyprien Sarrazin a quota 80 e all’austriaco Lukas Feurstein a 60. Bene Giovanni Franzoni che ha sorpreso a Beaver con il quarto posto finale in coabitazione con il norvegese Fredrik Moeller (entrambi a 50 punti), mentre sesto è Vincent Kriechmayr a 40. L’anno scorso vinse proprio l’austriaco in super g su Hemetsberger e Odermatt, con Sarrazin quarto e l’azzurro Casse ottavo. Per quanto riguarda i favoriti, in assenza ovviamente di Aaamodt Kilde, si deve rimanere qui, partendo appunto da Odermatt, seguito a ruota da Sarrazin e Kriechmayr, con Feurstein da tenere d'occhio. In casa Italia, Casse, primo e secondo nelle prove di discesa, ha mostrato buon feeling con la Saslong ma anche Franzoni potrebbe prendersi un risultato di prestigio. Più incognita la posizione di Dominik Paris che sul tecnico deve ancora mostrare segnali di crescita.

Le parole degli azzurri

Dominik Paris e Mattia Casse sono le punte azzurre per le due gare in Gardena. Domme l’anno scorso ha vinto la discesa ma le condizioni sono diverse: “Quest’anno le condizioni della pista sono diverse. Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità – le sue parole ai canali federali - Il tempo sta cambiando e vedremo come adattarci. Però, pare che saremo fortunati e avremo una discesa con il sole. Arriverà un po’ di neve e un po’ vento per il superG, ma penso che la gara si farà. E’ probabile che qualcuno con numeri alti possa fare buoni tempi, soprattutto se verrà il freddo, ma è inutile pensarci troppo: ognuno deve fare la propria gara”. Mattia Casse ha dimostrato grande feeling con la pista nei giorni scorsi: “La Saslong è una pista bellissima. Sciare qui è davvero divertente, soprattutto grazie ai numerosi salti sul tracciato. Nelle prove c’era ancora un po’ di neve di riporto, ma sono fiducioso che entro il fine settimana non sarà più un problema. Per le gare il mio obiettivo è chiaramente quello di rimanere davanti. La concorrenza qui è davvero forte, se vuoi vincere devi batterti con tutti”.

Dove vederlo in tv

Il supergigante sulla Saslong in Val Gardena si disputa venerdì 20 dicembre con orario di partenza alle ore 11.45 e con doppia diretta tv. Live su Rai Due a partire dalle 11.30 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Tacchetti sul volto di Donnarumma: punti di sutura e spavento