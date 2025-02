Sci, esordio per l’azzurra Allemand a Kvitfjell. Intanto Brignone infrange i record tv

Bologna, 25 febbraio 2025 – C’è grande attesa per la tappa di Coppa del mondo femminile a Kvitfjell in Norvegia, dove proseguirà la caccia di Federica Brignone alla sua seconda Coppa del mondo. Sarà un bel duello in velocità con Lara Gut Behrami, che in Norvegia vorrà accorciare il divario in classifica, ora salito a 190 punti grazie alla doppietta della tigre al Sestriere. Duecento punti di importanza capitale a dodici gare dal termine, ma c’è ancora molto lavoro da fare perché lei e Gut Behrami disputeranno sostanzialmente le stesse gare da qui a fine stagione e sarà sfida fino alla fine. A Kvitfjell non si parlerà solo di Fede Brignone perché tra le azzurre ci sarà anche Sara Allemand, che ha meritato la convocazione dopo gli ottimi risultati in Coppa Europa.

Esordio per Sara

Sono undici le convocate per l’appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo sulla pista norvegese di Kvitfjell, dove sono previste due discese, venerdì 28 febbraio alle ore 11.00 e sabato 1 marzo alle ore 10.30, e un supergigante domenica 2 marzo alle ore 10.30. L’Italia schiererà Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Allemand, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Asja Zenere e Vicky Bernardi. Per Allemand è il debutto nel massimo circuito e i recenti risultati in Coppa Europa hanno convinto lo staff tecnico a convocarla per la tappa norvegese e ora l’obiettivo è rimanere nella nazionale in pianta stabile. Allemand è andata molto forte soprattutto in super g nel secondo circuito internazionale ottenendo un secondo posto a Zauchensee, due terzi posti tra Bardonecchia e Zinal, e due quarti sempre a Bardonecchia e a Sarntal, ma anche in discesa è entrata una volta in top five a St. Moritz. E’ una bella occasione per la 24enne piemontese che proverà a guadagnarsi stabilmente un posto. Per quanto riguarda i precedenti dell’Italia a Kvitfjell si registra una vittoria di Brignone in super gigante nel 2024 e una di Karen Putzer nel 2003. Goggia, invece, non ha mai vinto ma è arrivata seconda in discesa nel 2023 come Kostner nel 1996.

I numeri di Fede

Numeri da record per Federica Brignone non solo per il suo palmares. I trionfi della tigre valdostana hanno riavvicinato lo sci al grande pubblico. I dati televisivi del fine settimana premiano le imprese di Brignone nella tappa di Sestriere – sottolinea la Fisi. Venerdì la seconda manche è stata vista su Rai Due da quasi 900 mila di spettatori per uno share del 7%, un dato nettamente superato il giorno dopo con la vittoria bis che è stata vista da 1.3 milioni di spettatori e uno share del 9%. Numeri che spiegano bene il coinvolgimento che ha creato Brignone nei confronti degli italiani e che lo sci alpino è ancora sport popolare. Il tutto senza il conteggio dei dati di Eurosport e Discovery dove la Coppa del mondo è trasmessa a pagamento.

