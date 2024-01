Sci, Brignone difende il pettorale rosso a Jasna: favorite e orari tv del gigante

Jasna, 19 gennaio 2024 - Federica Brignone va a caccia della coppa di specialità di gigante. Con la possibilità di rimanere in lotta per la generale che si fa sempre più difficile dopo il weekend sottotono di Altenmarkt e il ritorno al successo di Shiffrin a Flachau, l’azzurra ora tenterà di portare a casa la sfera di cristallo tre le porte larghe, specialità che per ora la vede in testa davanti a Lara Gut Behrami e proprio Mikaela Shiffrin. Dopo sei gare disputate la valdostana comanda con 460 punti, ma la svizzera Gut è distante solo 15 lunghezze mentre Mikaela insegue a 111 punti di ritardo e la tappa di Jasna può rappresentare uno snodo importante dato che dopo mancheranno solo quattro giganti in calendario. Non ci sarà Sofia Goggia che sta preparando la tappa di Cortina d’Ampezzo allenandosi con le polivalenti a Passo San Pellegrino: punterà tutto sull’Olimpia delle Tofane.

Le favorite

Due italiane presenti nel primo gruppo di merito delle classifiche Fis. Federica Brignone e Marta Bassino saranno ovviamente tra le grandi protagoniste della contesa, su una pista che già nel 2016 ha visto la valdostana chiudere terza. Fede dovrebbe prendere parte solo al gigante e lasciar perdere lo slalom di domenica per iniziare da subito a preparare Cortina d’Ampezzo. Incombe, come sempre, il pericolo Mikaela Shiffrin che vuole ipotecare la coppa del mondo generale e rientrare in gioco in quella di specialità, ma dovrà fare i conti con la padrona di casa Petra Vlhova pronta a fare esultare il pubblico di casa. Nel primo gruppo di merito anche Lara Gut Behrami, altra contendente alla coppa di specialità, Sara Hector e Valerie Grenier. In casa Italia, oltre a Brignone e Bassino, saranno in gara Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e la debuttante Ambra Pomarè. Per quanto riguarda le outsider attenzione a Ranghild Mowinckel, Thea Louise Stjernesund, Alice Robinson, Franziska Gritsch e Mina Fuerst Holtmann. Qualche pettorale fuori dalle quindici potrebbe risultare la sorpresa di giornata. Tra queste citiamo Michelle Gisin, Katharina Liensberger, Camille Rast oppure l’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi.

Orari tv

Lo slalom gigante di Jasna in Slovacchia si disputa sabato 20 gennaio con prima manche alle ore 9.30 e seconda manche alle ore 13. Diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. Live streaming su Raiplay.