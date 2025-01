Sci, gigante Kronplatz: favorite e orari tv

Bologna, 21 gennaio 2025 – Tre punte, tre occasioni per fare tripletta in pochi giorni. L’Italia dello sci vola alto e dopo i trionfi di Cortina d’Ampezzo, Goggia in discesa sabato e Brignone in super g domenica, è tempo di spostarsi a Kronplatz sull’Erta, dove la nazionale cercherà il terzo successo di fila. Il terzetto di regine è presto detto e porta i nomi di Sofia Goggia, Federica Brignone, leader della generale, e Marta Bassino, tutte e tre in grado di ottenere un grande risultato nel gigante italiano che anticipa la tappa tedesca di Garmisch Partenkirchen. C’è grande attenzione sulla Coppa del mondo, a pochi giorni dai mondiali, perché la valdostana è in testa nella classifica generale e tra Kronplatz e Garmisch potrebbe ulteriormente allungare su Rast ed Hector, con la possibilità, a fine stagione, di infilare la seconda sfera di cristallo nella sua bacheca. Presto per pensarci, perché serve ragionare gara per gara e fare più punti possibili contro avversarie giovani e agguerrite, a partire proprio dal gigante sull’Erta.

Le favorite

Grande spettacolo sull’Erta dove, Shiffrin e Vlhova a parte (la slovacca salterà anche i mondiali di Saalbach), ci saranno tutte le migliori sciatrici al mondo. Ci sarà lo scontro diretto tra le pretendenti alla generale con Brignone che si ritroverà davanti, tutte nel primo gruppo di merito, sia Zrinka Ljutic che Sara Hector. Sarà un triello speciale. Non solo loro, perché Lara Gut Behrami non è tagliata fuori dalla corsa e vorrà tornare alla vittoria, ma attenzione anche ad Alice Robinson, specialista del gigante, e a Julia Scheib, senza dimenticare Lara Colturi. Outsider Camille Rast e A J Hurt. In casa Italia ci saranno anche le carte Sofia Goggia, quinta a Kranjska, e Marta Bassino, più volte a podio a Kronplatz. I precedenti sulla pista italiana sono buoni. Nella prima edizione del 2017 vinse Federica Brignone su Tessa Worley e Marta Bassino, poi la tigre di La Salle ha fatto terza nel 2018 e nel 2023, mentre Bassino ha aggiunto due terzi posti nel 2019 e nel 2021. L’anno scorso vinse Lara Gut Behrami su Sara Hector e Alice Robinson, entrambe seconde a pari merito.

I pettorali di partenza

1 Sara Hector 2 Federica Brignone 3 Julia Scheib 4 Alice Robinson 5 Lara Gut Behrami 6 Zrinka Ljutic 7 Thea Louise Stjernesund 8 Marta Bassino 9 Camille Rast 10 Valerie Grenier 11 Paula Moltzan 12 A J Hurt 13 Sofia Goggia 14 Mina Fuerst Holtmann 15 Lara Colturi

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Kronplatz si disputa martedì 21 gennaio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Prevista la diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.