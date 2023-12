Sci, gigante maschile a Val d'Isère: favoriti e orari tv. Caccia a Odermatt

Val d’Isere, 8 dicembre 2023 - La Coppa del mondo maschile torna in Europa dopo la raffica di cancellazioni di inizio stagione. Niente Speed Opening a Cervinia, niente gare a Beaver Creek, tutto il tris di discipline veloci cancellato dal meteo, e il solo slalom di Gurgl come gara portata a termine. Ci si prova in Francia nella storica Face de Bellevarde in Val d’Isere dove sono in programma un gigante sabato 9 dicembre e uno slalom domenica 10. Si parte tra le porte larghe dove il candidato principale è senza dubbio Marco Odermatt. Per discesa e supergigante bisognerà aspettare ancora, cioè la tappa in Gardena dove si recupera una discesa di Zermatt: appuntamento a metà dicembre. Per quanto riguarda l’Italia si cerca un acuto anche tra i maschi dopo che Federica Brignone e Sofia Goggia hanno vinto le ultime tre gare femminili tra Mont Tremblant e St. Moritz, dove oggi Sofia ha dominato il supergigante di apertura. Le discipline tecniche, soprattutto il gigante, vivono un momento di transizione e l’Italia parte in seconda fila, con la speranza che il giovane Filippo Della Vite possa in breve tempo inserirsi a livello dei migliori.

Cannibale Odermatt, difficile batterlo

Dominio netto in gigante per il lo svizzero, detentore sia della coppa generale sia di quella di specialità: il trionfo della passata stagione spiega bene il divario (Odermatt 840-Kristoffersen 660) e anche in Francia sarà lui l’uomo da battere. L’elvetico sembra in grado di poter dominare lo sci alpino a lungo, sulla scia di quanto fatto da Marcel Hirscher qualche stagione fa. Odermatt contro tutti, dunque, ma si sa che nella coppa maschile ci possono essere sorprese, soprattutto nelle gare tecniche dove il livello è altissimo. A insidiarlo ovviamente Henrik Kristoffersen per la Norvegia, tra l’altro utilizza gli sci dell’azienda di Hirscher, Zan Kranjec per la Slovenia, il sempre solido Marco Schwarz dall’Austria, senza dimenticare il padrone di casa Alexis Pinturault e l’altro svizzero Loic Meillard. Tanti gli outsider ci sono lo svizzero Gino Caviezel, il norvegese Rasmus Windingstad, il croato Filip Zubcic e gli austriaci Stefan Brennsteiner e Manuel Feller. Poi l’Italia, la quale ancora non riesce a decollare sul tecnico. Il giovane Filippo Della Vite è la carta più credibile assieme a Luca De Aliprandini, con Giovani Borsotti e Hannes Zingerle che proveranno a fare punti importanti di Coppa del Mondo.

Orari tv

La gara si disputa sabato 9 dicembre in Val d’Isere con doppia diretta tv. La prima manche sarà di scena alle ore 9.30 del mattino, mentre la seconda sarà alle ore 13. Diretta a pagamento su Eurosport 1, con collegamento alle 9.15 per la prima manche e alle 13 per la seconda, in streaming su Dazn e Discovery Plus. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay.

