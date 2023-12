Sci, trionfo di Goggia a St. Moritz: suo il supergigante davanti a Huetter e Gut

St. Moritz, 8 dicembre 2023 - Dopo la doppietta di Federica Brignone a Mont Tremblant prosegue il momento d’oro della valanga rosa grazie a Sofia Goggia, che ha risposto oggi alla connazionale dominando in lungo e in largo il supergigante di apertura della tappa di St. Moritz. Vittoria netta e larga per Sofia, 23 in Coppa del mondo come Federica, con distacchi importanti su Cornelia Huetter, seconda, e Lara Gut, terza, mentre la valdostana ha chiuso in quinta posizione a causa di un errore banale nell’ultimo salto. Shiffrin fuori dal podio in quarta posizione.

Goggia dominante

Primo super gigante della stagione a St. Moritz e finalmente anche le discipline veloci possono prendere il via in questa tormentata Coppa del Mondo. Dopo la raffica di cancellazioni, soprattutto al maschile, il ritorno in Europa ha consentito alle ragazze di portare a termine il super g svizzero, su una pista storica, iconica e che spesso ha parlato italiano. Il meteo ci ha messo lo zampino con neve e nuvole basse, il tracciato invece è stato disegnato il più filante possibile anche se a metà c’è da raccordare e carvare senza perdere troppa quota tra una porta e l’altra. L’interpretazione di Sofia Goggia è stata perfetta. La bergamasca aggredisce la pista, non si fa intimorire dalla poca visibilità e attacca fin dalle prime porte. Ma è soprattutto nella zona centrale, nelle quattro porte del muro, dove Sofia scava il solco, con linee dirette, lasciando sfogare la velocità per portarla nella zona pianeggiante successiva. Lì Goggia aumenta il divario dalle rivali e nessuna riesce a tenersi a distanza minima. I distacchi sono abissali considerando i 95 centesimi di vantaggio su Cornelia Huetter e addirittura il secondo e 2 centesimi su Lara Gut Behrami, l’unica a restare vicina a Goggia sul muro ma non altrettanto nell’ultima parte. Anche Mikaela Shiffrin abdica ed è fuori dal podio con il quarto posto 1”08. Peccato per Federica Brignone, in linea con un tempo da podio fino al salto Rominger dove un errore di linea la costringe a perdere 67 centesimi per il quinto posto finale a 1”21. Peccato anche per Elena Curtoni che aveva tempi simili a Goggia a metà pista poi in un cambio di direzione è stata sbalzata via con un colpo alla schiena decisamente importante e che probabilmente la metterà in dubbio per le successive due gare. In top ten si piazza Marta Bassino che interpreta bene il muro ma ovviamente paga nei tratti di scorrimento essendo più leggera di altre: alla fine è settima a 1”77. Sono ventitré vittorie in Coppa del Mondo per Goggia, raggiunta proprio Brignone, e l’ottava per l’Italia nella località di St. Moritz. Domani discesa libera e un’altra chance per fare punti importanti nella coppa generale che ora vede Shiffrin in testa con 520 punti su Vlhova a 391 e Gut a 385, mentre Brignone è quarta a 365 e Goggia sesta a 206 (senza le due discese di Zermatt Cervinia). 1 Sofia Goggia 1’16”63 2 Cornelia Huetter +0.95 3 Lara Gut Behrami +1.02 4 Mikaela Shiffrin +1.08 5 Federica Brignone +1.21 6 Stephanie Venier +1.58 7 Marta Bassino +1.77 8 Corinne Suter +1.91 9 Raghnild Mowinckel +2.07 10 Mirjam Puchner +2.27