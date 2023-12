Sci domani in tv: discesa libera femminile a St. Moritz. Orari e favorite, Goggia per il bis

St. Moritz, 8 dicembre 2023 - Tre coppe del mondo di discesa consecutive, quattro in totale: Sofia Goggia cerca il pokerissimo nella stagione 2023/2024. La bergamasca è pronta per fare ancora una volta la storia. Dominato il supergigante di venerdì su Huetter e Gut, Brignone quinta, Sofia cercherà la sua vittoria numero 24 in Coppa del mondo nella sua disciplina più amata. A St. Moritz ci sarà la prima discesa libera stagionale e, in seguito alle cancellazioni di Zermatt-Cervinia, Sofia vuole farsi trovare pronta, consapevole che il lotto delle atlete di livello è alto. Si gareggia sabato 9 dicembre. Vinta la prima coppa di specialità nel 2018, Goggia è poi rimasta imbattuta in discesa dal 2021 a oggi con tre sfere di cristallo consecutive, ma Gut, Suter e Stuhec, senza dimenticare le austriache, sono pronte a metterle i bastoni tra le ruote.

Le favorite della discesa

La scorsa stagione, come detto, ci fu il trionfo di Sofia Goggia che dominò la disciplina con 740 punti, quasi duecento in più di Ilka Stuhec e oltre quattrocento in più di Corinne Suter. Sulla carta sono loro tre le interpreti migliori della discesa libera, sempre con l’aggiunta di Lara Gut, soprattutto sulle nevi di casa, e delle austriache, partendo da Mirjam Puchner e Christina Ager, mentre Nina Ortlieb è caduta nella sciata di allenamento prima del supergigante ed è stata trasportata in ospedale: frattura di tibia e perone. Stagione finita. Ovviamente ci sarà da prestare attenzione pure alle norvegesi Raghnild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie, senza dimenticarsi delle americane Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. Per la Germania la punta sarà Kira Weidle. In casa Italia ci sarà anche Federica Brignone, con le sorelle Delago a dar manforte alla spedizione. Da valutare invece la condizione di Elena Curtoni che è caduta in supergigante sbattendo violentemente la schiena.

Come sono andate le prove

Nella prima prova di mercoledì il miglior tempo era stato di Christina Ager su Ilka Stuhec e Nina Ortlieb, con Goggia a controllare le linee in nona posizione. Nella seconda e ultima prova di giovedì, invece, miglior tempo di Nina Ortlieb su Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia, più in palla rispetto al mercoledì, con Mirjam Puchner quarta e Ilka Stuhec quinta. Le dichiarazioni di Goggia dopo la seconda prova: “Mi sono sentita meglio. Iniziamo le gare veloci e speriamo nel bel tempo, l’obiettivo è dare il massimo che ho in questo momento. La pista è bella, il fondo si sta compattando rispetto alla neve di mercoledì, quando non sentivo lo sci, sta uscendo la neve aggressiva di questa località”.

Orari tv

La gara si disputa sabato 9 dicembre a St. Moritz in Svizzera con orario di partenza alle 10.30 del mattino. Doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn e Discovery Plus. Per quanto riguarda la tv in chiaro la Rai ha messo a disposizione il canale 2. In streaming su Raiplay.

