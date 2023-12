Sci domani in tv, secondo SuperG a St. Moritz: favorite e orari. Goggia ci riprova

St. Moritz, 9 dicembre 2023 – Dopo le prime due prove di velocità che hanno visto Goggia e Shiffrin uscite vincenti venerdì e sabato, si attende l’ultimo atto della velocità nella tappa svizzera di St. Moritz con un secondo supergigante. L’azzurra ha vinto venerdì su Cornelia Huetter, ma nella discesa Shiffrin si è presa il primo posto, e attenzione anche a Gut e Brignone.

Le favorite della gara

Il panorama di questo SuperG resta un terno al lotto: decidere o pronosticare chi sarà la vincitrice per via delle atlete di alto profilo che ne prendono parte. Di certo la nostra Sofia Goggia cercherà di ripetere l’exploit per agguantare il settimo successo della specialità, ma la lista è lunga a cominciare da Mikaela Shiffrin mostro sacro di questo sport e non solo; proprio qui nel 2022 conquistò il suo ultimo SuperG. Poi Lara Gut-Behrami che gioca in casa con un alto numero di vittorie (19 super-g conquistati sulle 39 vittorie complessive).

In casa Italia oltre a Goggia ci saranno le quotate Federica Brignone, sempre presente nelle parti alte della classifica, e Marta Bassino già capace di strappare qualche SuperG di prestigio. Per la Svizzera ci sarà poi anche Corinne Suter ad avere le ali della folla a suo favore in un contesto in cui lei si trova a suo agio, anche se nella discesa libera è apparsa in difficoltà. Per i vicini di casa Austria, orfana di Nina Ortlieb, ci saranno di sicuro Cornelia Huetter che vanta 9 podi in specialità ma viene da ottimi risultati in questo 2023 sulla base della stagione scorsa, quindi è la mina vagante delle prove veloci, e al suo fianco Mirjam Puchner e Stephanie Venier, le quali ieri hanno centrato la top ten della classifica. Sulla lista delle atlete papabili si potrebbe elencare la ritrovata Alice Robinson in netta ascesa e a dir la verità ritrovata dopo un periodo di letargo, e la norvegese Ragnhild Mowinckel che potrà dire la sua su queste piste. Per quanto riguarda l'Italia la squadra sarà composta dalle sorelle Delago, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi a caccia di qualche punto valido per la classifica di CdM.

Orari e dove vedere l’evento

Il supergigante si disputa domenica 10 dicembre a St. Moritz. L’appuntamento per la diretta è alle 10.15 sulle piattaforme digitali di Discovery Plus che ricordiamo è pagamento, e sul canale Eurosport 1, canale 210 di Sky. Anche Rai Sport si occuperà della gara a partire dalle 10.20 su Rai Due e sulla piattaforma di Rai Play.

