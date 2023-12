Sci, slalom speciale in Val d'Isère: orari e tv. Vinatzer cerca il podio

Val d’Isère, 9 dicembre 2023 – Nello slalom gigante si era visto Marco Odermatt vincere uno delle tante gare ormai messe sotto i suoi sci in questa specialità tanto adorata dall’elvetico. Ora è la volta degli specialisti dei pali stretti e l'Italia ha carte maggiori rispetto a sabato. Ma. lo slalom è una disciplina molto combattuta al maschile e i possibili protagonisti sono tanti.

I favoriti

La lista dei partenti di questa gara vede alcune voci di spicco tra cui il favoritissimo Henrik Kristoffersen che sulla carta e in teoria è una spanna sopra gli altri. A provarci saranno principalmente Manuel Feller, il vicecampione del mondo, con Marco Schwarz che nel 2021 fece una stagione stellare portandolo a conquistare la coppa di specialità, e non solo: gli austriaci hanno vinto in parata a Gurgl.

Della partita saranno Daniel Yule, una costante ai vertici e a podio almeno due volte dal 2018, poi il gigantesco Zenhausern, che però dovrà trovare più la continuità della sua sciata e il ritmo adatto per la sua stazza non semplice, e Loic Meillard che nonostante la sua presenza nel top ten in coppa di specialità negli ultimi anni è ancora a secco alla voce vittorie tra questi pali. La Francia si affiderà a Clement Noel anche se non è una grande certezza in questo momento.

Tra i possibili outsiders c’è il tedesco Linus Strasser due volte a podio (7 totali) la scorsa stagione e forte di due vittorie nella specialità, mentre Alex Vinatzer si presenta come miglior carta azzurra anche se Tobias Kastlunger fu il migliore con il dodicesimo posto a Gurgl. Occhio anche a Tommaso Sala che non si qualificò per la seconda manche e dunque ci sarà voglia di riscatto per il giovane azzurro.

A Gurgl ci furono sorprese con Fabio Grstein e Michael Matt nei primi dieci e il britannico Dave Ryding al quarto posto capace di scrivere la storia del suo paese. Perfino la Bulgaria ha conquistato la top ten nella prima gara, per cui è veramente una tombola e puoi aspettarti di tutto alle spalle, ma anche davanti a Kristoffersen. Di fatto non ci dovrebbe essere partita, ma la tappa austriaca potrebbe insegnare che nulla è impossibile e quando hai atleti nello stesso livello è difficile farne un pronostico vero.

Dove vederlo in tv e in streaming

La discesa dello slalom speciale si potrà vedere sia in tv che in streaming. I canali di riferimento sono Eurosport 1 a pagamento e Raisport Hd in chiaro, con diretta dalle 9.15 per la prima manche e le 12.15 per la seconda. In streaming anche su Discovery+, Dazn e Rai Play.

