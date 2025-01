Sci, gigante Schladming: favoriti e orari tv

Bologna, 28 gennaio 2025 – Turno infrasettimanale per la Coppa del mondo di sci alpino. Tre giorni di gare tra maschile e femminile, partendo da martedì con il gigante di Schladming, passando per lo slalom di mercoledì e infine le ragazze giovedì sera a Couchevel, con il ritorno di Mikaela Shiffrin tra i pali stretti. L’Italia vuole proseguire il buon momento, merito soprattutto delle ragazze con Goggia e Brignone sugli scudi (le due saranno assenti e stanno preparando il mondiale), mentre Alex Vinatzer, reduce dal podio a Kitzbuhel, cercherà un doppio risultato di prestigio in Austria, supportato in gigante da De Aliprandini che ha conquistato ad Adelboden un sontuoso podio. Insomma, una piccola e timida risalita dell’Italia maschile nelle prove tecniche. Tra pochi giorni, inoltre, partono i mondiali di Saalbach, dove la nazionale vuole provare a essere protagonista in tutte le discipline e i segnali che sono arrivati nell’ultimo periodo sono incoraggianti.

La situazione e i favoriti in gigante

Dopo cinque gare disputate su nove, la classifica di specialità è comandata da Marco Odermatt con 300 punti, 101 in più di Henrik Kristoffersen e 111 in più di Alexander Steen Olsen. Non lontani sono anche Zan Kranjec con 186 e proprio Luca De Aliprandini quinto a 178. Sulla Planai si è tornati a correre nel 2023 in gigante dopo oltre vent’anni, con due vittorie svizzere a firma Loic Meillard nel 2023 e Marco Odermatt nel 2024. Elvetici che si confermano dunque favoriti, con anche Tumler, ma i norvegesi sono pronti a combattere con Kristoffersen, Steen Olsen e Haugan. Attenzione anche ai padroni di casa con Brennsteiner, Schwarz (a podio nel 2023) e Feller. A completare il lotto citiamo lo sloveno Kranjec resta cliente pericoloso, così come il croato Zubcic. L’Italia ha due sciatori nel primo gruppo di merito e sono Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. La squadra è poi completata da Borsotti, Della Vite, Talacci e Kastlunger.

I pettorali di partenza

1 Thomas Tumler 2 Henrik Kristoffersen 3 Filip Zubcic 4 Alexander Steen Olsen 5 Loic Meillard 6 Zan Kranjec 7 Marco Odermatt 8 River Radamus 9 Timon Haugan 10 Atle Lie McGrath 11 Stefan Brennsteiner 12 Luca De Aliprandini 13 Marco Schwarz 14 Alex Vinatzer 15 Joan Verdu

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Schladming si disputa martedì 28 gennaio con prima manche alle 17.45 e seconda manche alle 20.45. Doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Mondiali ciclocross, Van der Poel sulla presenza di Van Aert: "Bella sorpresa"