Sci, gigante Val d’Isere: favoriti e orari tv

Bologna, 13 dicembre 2024 – Ritorna in Europa la Coppa del Mondo di sci maschile, ragazze impegnate a Beaver Creek, con uno spettacolare slalom gigante in Val d’Isere, tappa storica del massimo circuito. L’avvio di stagione ha visto tanti colpi di scena, partendo da un Odermatt meno dominante del solito, soprattutto in gigante dove è uscito due volte, e un Braathen subito competitivo con anche la sorpresa Tumler, vincente per la prima volta a 35 anni in quel di Beaver Creek. Manca un acuto azzurro, ma almeno tra le porte larghe si è visto qualcosa con Vinatzer e De Aliprandini che si candidano a essere protagonisti anche in Francia

La situazione in classifica

Dopo due gare disputate, Solden e Beaver Creek, è insolito trovare Marco Odermatt a zero punti in gigante, è uscito in entrambi, infatti la vetta è di Lucas Pinheiro Braathen, in testa con 130 punti davanti ad Alexander Steen Olsen con 129 e Henrik Kristoffersen con 125. Il vincitore di Beaver, Thomas Tumler, prima vittoria in carriera, è quarto a 118, mentre gli italiani sono in ottava posizione con Luca De Aliprandini (58 punti) e in nona con Alex Vinatzer (53 punti), entrambi con due buoni piazzamenti nelle prime due gare.

I favoriti

Il primo gruppo di merito è composto da sette atleti e tutti possono vincere. Il favorito numero uno, anche se reduce da un avvio complicato, è sicuramente Marco Odermatt, il miglior al mondo nella classifica di gigante e chiamato a fornire una risposta immediata. Attenzione poi ai pericolosi Henrik Kristoffersen e Loic Meillard, accompagnati dal sempre solido Zan Kranjec. In casa Svizzera, ormai, bisognerà inserire nel lotto dei papabili anche Thomas Tumler, entrato di diritto in lotta per la coppa di specialità. Tra gli outsider occhi su Alexis Pinturault, che gareggia in casa, Gino Caviezel e Manuel Feller. Gli italiani sono nei primi quindici con buone carte grazie a De Aliprandini e Vinatzer. E Braathen? A forza di risultati, podio a Beaver Creek, sta scalando la classifica ed è entrato nei primi venti: potrà partire con una pista meno rovinata. La squadra italiana è completata da Borsotti, Della Vite, Zingerle e Talacci.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante maschile della Val d’Isere si disputa sabato 14 dicembre con prima manche alle 9.30 e seconda alle ore 13. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Eurosport di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

Leggi anche - Mondiali calcio 2026: ecco il sorteggio