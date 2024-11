Sci, Hirscher conferma: “Sarò a Levi, forse per l’ultima volta”

Bologna, 13 novembre 2024 – Oltre duemila giorni. E’ questo il tempo che è passato dall’ultimo slalom agonistico in Coppa del Mondo di Marcel Hirscher. Era il 2019 alle finali di Soldeu. Dopo cinque anni l’austriaco tornerà a cimentarsi tra i pali stretti e in Finlandia al cancelletto di partenza ci sarà anche lui. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dopo una serie di allenamenti ben fatti sui ghiacciai austriaci di casa. Hirscher è soddisfatto delle sensazioni maturate e così ha deciso di esserci, come da programma.

Hirscher: “Forse sarà l’ultima volta”

Marcel Hirscher anche in slalom. La grande attesa per l’esordio stagionale nel gigante di Solden è stata ben ripagata, con una sontuosa qualificazione alla seconda manche e un ventitreesimo posto finale che dimostra come il cannibale sia ancora competitivo. Sta bene Marcel e si è allenato in slalom per capire se avrebbe avuto senso prendere parte alla gara di Levi che arriverà nel weekend. La risposta è sì: “Molto probabilmente sarà la mia ultima volta a Levi – la conferma di Marcel – Voglio godermela a pieno, in un luogo che amo. Ora sto vivendo lo sci in un quadro nuovo e senza particolari pressioni, quindi è tutto ancora più bello”. Hirscher si è allenato sui ghiacciai di casa e ha ottenuto le risposte che cercava, così ha deciso di tornare in gara anche in slalom su una pista in cui vanta tre successi nel 2013, 2016 e 2018: “Levi è speciale – ancora Hirscher – Mi piace la sua natura, il silenzio, l’atmosfera e il modo in cui la gente mostra la cultura del luogo”. Non ci sono grandi pendenze sulla Levi Black, ma proprio perché la pista appare facile diventa poi complicato generare alte velocità e buoni tempi. Serve essere perfetti: “La pista sembra facile, ma proprio per questo sciarla è difficile. Vengo da buoni giorni di allenamenti e in ottime condizioni, tra l’altro hanno ricreato le onde di Levi e ci sentiamo preparati”, l’analisi di Hirscher. L’ex vincitore della Coppa del mondo, ora olandese, sarà in gara con un pettorale subito dopo il 30, probabilmente 31 o 32, quindi con possibilità ancora una volta di qualificarsi alla seconda manche. Marcel si è allenato con buon costrutto tra Kitzsteinhorn e Reiteralm nonostante il caldo europeo, ma l’innevamento con snowfarming è stato eccezionale e ha garantito buone sessioni di lavoro. Il programma di Levi prevede sabato 16 la gara femminile e domenica 17 quella maschile, con prima manche alle ore 11 e seconda manche alle ore 14. Tutto in diretta su Eurosport e Raisport. Per Hirscher, dunque, un’altra prova nel suo percorso di avvicinamento ai mondiali di Saalbach 2025, suo grande obiettivo stagionale. Ovviamente, senza pressioni…

