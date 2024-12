Sci, Hirscher ko: “Forse ho finito il mio viaggio”

Bologna, 3 dicembre 2024 – Si è chiusa anzi tempo la stagione di Marcel Hirscher, e con essa probabilmente anche la sua seconda parte di carriera. Il campione austriaco, tornato in gara dopo cinque anni sotto bandiera olandese, si è infortunato in allenamento sul Reiteralm e la diagnosi è una mazzata: crociato del ginocchio sinistro. Una botta durissima per Hirscher che era da poco rientrato in gara dopo cinque anni, andando subito a punti a Solden, con il terzo tempo della seconda manche, con l’obiettivo di arrivare in forma ai mondiali di Saalbach 2025. Invece, la stagione è già terminata e probabilmente anche la sua carriera.

Hirscher: “Forse ho finito il mio viaggio”

Fatale una caduta in allenamento a Reiteralm dove Hirscher stava preparando la tappa di Val d’Isere di dicembre, invece dovrà rimanere a guardare per tutta la stagione e probabilmente dovrà dire addio alla sua seconda parte di carriera. Il responso è terribile: crociato del ginocchio. A 35 anni recuperare da un infortunio così, poco dopo essere tornato in gara, appare impossibile. Comprensibile la delusione di Hirscher che è già stato operato e ha parlato così dell’infortunio: “Forse ho finito il mio viaggio. E’ un duro colpo dopo otto mesi di un lavoro che è partito dalla mia passione per lo sci. Un peccato perché avevamo in mente altro per questo inverno. Rimane però la gioia di otto mesi trascorsi intensamente e che mi hanno dato tanta gioia. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno”. Davvero, un peccato, perché la stagione sciistica 2024/2025 prometteva tanto spettacolo, con il cannibale Odermatt insidiato dal ritorno di Lucas Braathen e proprio da quello di Hirscher, per una rassegna mondiale sarebbe potuto diventare stellare con tutti e tre in gara in gigante. Invece, Hirscher non ci sarà e il duello con Odermatt, di fatto il suo successore, probabilmente è terminato con il gigante di Solden dove lo svizzero è uscito e Hirscher aveva mostrato di saperci fare ottenendo subito la qualificazione alla seconda manche. Ma si sa, lo sci alpino è uno sport con un margine di pericolosità che non si può togliere, soprattutto per le ginocchia, spesso soggette a gravi infortuni. Hirscher, che aveva ritrovato la gioia di correre, probabilmente vede finire la sua seconda carriera agonistica, ma resterà imprenditore e continuerà a fornire i suoi sci a Henrik Kristoffersen, il rivale di una vita oggi stella dei Van Deer, i materiali di Marcel. Peccato, sarebbe stato un mondiale 2025 di Saalbach tutto da vivere.