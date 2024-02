Sci alpino, Kriechmayr vince il Super G di Kvitfjell. Terzo l'azzurro Paris

Kvitfjell (Norvegia), 18 febbraio 2024 - Vincent Kriechmayr ha conquistato il penultimo Super G della stagione in quel di Kvitfjell, in Norvegia. Lo sciatore austriaco grazie a questa vittoria tiene viva una piccola speranza per la coppa del mondo di specialità, per la quale il favorito resta comunque Marco Odermatt, il quale ha chiuso al terzo posto alla pari con l'azzurro Dominik Paris. Seconda piazza per il canadese Jeffrey Read, autore di un'ottima prestazione. Menzione dovuta per gli altri azzurri in gara: Guglielmo Bosca si prende il sesto posto, nono Mattia Casse e quattordicesimo Christof Innerhofer.

La cronaca della gara

Radamus è il primo a battezzare il Super G odierno, ma viene immediatamente scalzato dal primo posto provvisorio da Sander. Read inizia a settare standard più elevati scendendo sotto il minuto e dieci. Marco Odermatt, tra i favoriti principali quest'oggi, chiude una buona discesa a due centesimi di distacco da Read, tagliando il traguardo con la seconda piazza momentanea. Subito dopo lo svizzero tocca a Kriechmayr, che fa alla grande il suo dovere: per mantenere viva la coppa di specialità deve battere Odermatt e ci riesce. L'austriaco recupera lo svantaggio accumulato nei confronti nel rivale nell'ultimo settore della discesa, prendendosi anche il primo posto con 17 centesimi di gap nei confronti di Read, spodestato dal trono. Tocca ora all'azzurro Dominik Paris, vincitore qui a Kvitfjell nel 2019. Lo sciatore italiano raccoglie ben 18 centesimi di margine in suo favore nei confronti di Kriechmayr, salvo perdere qualcosa nel settore conclusivo, dove l'austriaco ha compiuto e vero e proprio capolavoro. Paris conclude così al terzo provvisorio. Bene anche Guglielmo Bosca, che purtroppo per lui perde qualcosina nel tratto della Tommy Moe, dalla quale non riesce ad uscire con la sufficiente velocità per conservare gli 11 centesimi di vantaggio che aveva a metà gara. L'azzurro si piazza quinto, mentre Mattia Casse lo segue al sesto posto a 41 centesimi dal leader. Casse viene superato da Haaser, Boisset e Alexander, con quest'ultimo che taglia il traguardo da quinto, facendo scalare anche Bosca in sesta posizione. Poco da segnalare in merito agli atleti scesi successivamente, con i pettorali che vanno dal 29 in poi, ad eccezione dell'azzurro Christof Innerhofer. L'italiano è stato in lotta per il podio fino a tre quarti di gara, salvo poi perdere velocità e tempo nella fase finale, che gli costa un quattordicesimo posto.