Sci mondiali 2025, ufficiale il calendario: esordio per la combinata a squadre

Bologna, 9 aprile 2024 - Se per il calendario della Coppa del mondo è alto mare, c’è una proposta norvegese di suddividere il programma per continenti e regioni e limitare inquinamento e spostamenti, oltre che arginare il problema del surriscaldamento globale evitando di correre in Europa a novembre, è ufficiale il programma dei mondiali di sci alpino di Saalbach 2025. Si correranno dal 4 al 16 febbraio nella località austriaca con primo weekend dedicato alle discipline veloci e secondo a quelle tecniche. La novità è rappresentata dalla combinata a squadre.

Si parte con il parallelo

I mondiali di sci alpino dureranno due settimane e proporranno sostanzialmente una gara a giornata, salvo due giorni di riposo il 5 e il 10 febbraio. Si parte martedì 4 febbraio 2025 con il parallelo misto a squadre (sia maschi che femmine in una unica competizione), per poi passare il 6 e il 7 febbraio ai super giganti, che anticipano le due discese libere in programma l’8 e il 9 febbraio. Come detto, giornata di riposo il 10 per poi aprire il programma della seconda settimana che avrà la novità della combinata a squadre. Le giornate dedicate saranno l’11 febbraio per le ragazze e il 12 per i maschi e la gara consiste in una manche di discesa e una di slalom con somma dei tempi. La differenza è che non sarà un solo atleta a cimentarsi in entrambe, ma due. Di fatto, le squadre potranno schierare uno specialista in discesa e uno specialista in slalom (in casa Italia, per intendersi, Paris e Vinatzer oppure Goggia e Rossetti) e la classifica verrà stabilita dalla somma dei due tempi. Si cerca, dunque, di ridare vita ad una specialità esclusa dal calendario della Coppa del mondo e spesso snobbata dai big se non nelle occasioni importanti come mondiali e olimpiadi. Un ripensamento era d’obbligo anche per lo spettacolo della stessa dove gli specialisti della velocità spesso venivano penalizzati in slalom e il pathos televisivo era decisamente scemato. Finale di mondiale, poi, dedicato alle discipline tecniche con il gigante femminile giovedì 13, quello maschile venerdì 14, poi sabato e domenica chiusura con i due slalom speciali. Tutte le big attese, tra queste Shiffrin, Gut, Vlhova, Brignone e Goggia, ma anche tra i maschi dove Odermatt, Sarrazin Schwarz, Kilde e Paris si daranno battaglia. Spettacolo assicurato.

Programma

Martedì 4 febbraio parallelo misto a squadre

Giovedì 6 febbraio Super g femminile

Venerdì 7 febbraio Super g maschile

Sabato 8 febbraio discesa femminile

Domenica 9 febbraio discesa maschile

Martedì 11 febbraio combinata a squadre femminile

Mercoledì 12 febbraio combinata a squadre maschile

Giovedì 13 febbraio gigante femminile

Venerdì 14 febbraio gigante maschile

Sabato 15 febbraio slalom femminile

Domenica 16 febbraio slalom maschile