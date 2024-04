Shiffrin punta al 2025: “Pronta a competere. Kilde? Ero preoccupata”

Bologna, 8 aprile 2024 - Mikaela Shiffrin pensa in grande sulla stagione 2024/2025. L’infortunio di Cortina l’ha tolta di mezzo dalla lotta alla sfera di cristallo, ma al suo rientro ad Are ha subito vinto e mandato un chiaro segnale vincendo la coppa di slalom. Non è riuscita a vincere la coppa generale nonostante nove vittorie in stagione e alla fine ad alzare il trofeo, meritatamente, è stata Lara Gut Behrami, alla sua seconda Coppa del mondo della carriera. Shiffrin non è una di quelle persone che guarda alla sfortuna e chi vince ha sempre meritato di farlo, quindi i complimenti sono per la ticinese che dovrà difendersi il prossimo anno da una Mikaela pienamente ristabilita anche dal punto di vista mentale, con una nuova figura nel suo staff e la serenità che le darà il matrimonio con Kilde.

Shiffrin: “Sono motivata e voglio spingere”

Saranno due gli obiettivi stagionali di Shiffrin il prossimo anno. Cercherà la sua sesta Coppa del mondo generale e soprattutto vorrà abbattere nuovi record ai mondiali di Saalbach di febbraio 2025. In una intervista a Raisport Mikaela ha parlato così della sua stagione: “Ho vinto l’ottava coppa di slalom e non penso ad aver perso la sesta coppa generale - le sue parole - Chi vince ha sempre meritato e Lara ha vinto la Coppa, non l’ho persa io. Non si vince per caso e Lara si è guadagnata tutto quello che ha vinto”. Nove vittorie in stagione per Shiffrin, due di queste dopo essere rientrata dalla caduta di Cortina, segno di una Mikaela pronta per competere l’anno prossimo: “E’ stato incredibile rientrare e vincere due volte ad Are - ancora Shiffrin - Se fossi tornata a Soldeu non avrei vinto, non era possibile, quindi è stata una buona strategia aspettare e mettermi nelle condizioni di lavorare in sicurezza”. E lo sguardo è già rivolto al 2024/2025, dove Shiffrin si presenta con l’intento di vincere la sesta Coppa del mondo della sua carriera e trionfare ai mondiali di Saalbach 2025, lei che in carriera ha vinto 7 titoli iridati con 4 medaglie di argento e 3 di bronzo: “Sono davvero motivata per la prossima stagione, credo di avere ancora qualche anno per spingere e competere. Ho tanta voglia di lavorare e non vedo l’ora arrivi il prossimo inverno”. A livello personale è invece arrivata la notizia del prossimo matrimonio con Aleksander Aamodt Kilde, a suggellare un amore che ovviamente ha vissuto un periodo di grande paura con la caduta del norvegese a Wengen: “Ero preoccupata perché lui era in ospedale e nelle prime 24 ore è stato in pericolo, ma ora sta meglio e so che avrà l’opportunità di fare tante cose nella vita”. Tornando sulla pista, qualche cambiamento per Mikaela nel suo staffi di lavoro. E’ stata inserita la figura di Karin Harjo già dal finale di stagione, mentre a lasciare il team sarà Mark Mitter, tecnico con cui Shiffrin ha collaborato per tanti anni.