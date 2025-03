Sci oggi: Brignone infinita, domina il gigante femminile di Are. La nuova classifica di Coppa del mondo

Are (Svezia), 8 marzo 2025 - Il gigante di Are conferma lo strapotere nella disciplina di Federica Brignone, che vince grazie a un tempo di 1:52.67 davanti ad Alice Robinson, ancora leader di specialità per appena 20 punti, e Lara Colturi, entrambe attardate di oltre un secondo: il tutto nonostante una sbavatura in una linea che aveva seguito invece l'errore macroscopico di Sofia Goggia, seconda al mattino ma poi incredibilmente fuori in una curva troppo lunga. Nonostante la vittoria della valdostana, che incrementa il vantaggio in classifica generale di Coppa del Mondo su Lara Gut-Behrami (oggi solo nona e ora attardata di 322 punti), c'è amarezza in casa Italia anche per Marta Bassino, squalificata dopo la prima manche per la presenza di fluoro sulla sciolina, mentre Roberta Melesi chiude addirittura ultima.

Prima manche

Il miglior tempo parziale è quello di Federica Brignone, che scende in 56.53, precedendo di 34 centesimi l'altra azzurra Sofia Goggia: il podio virtuale del mattino lo chiude Thea Louise Stjernesund (Norvegia), attardata di 36 centesimi dalla leader della classifica generale e di quella di specialità. Proprio nell'ottica di queste sfide Alice Robinson (Nuova Zelanda) è quinta con 65 centesimi di gap, mentre Lara Gut-Behrami (Svizzera) è addirittura 13esima, seguita da Marta Bassino (che sarà in seguito squalificata per una sciolina contenente fluoro, sostanza bandita dalla Fis), con Roberta Melesi, 28esima, a chiudere il conto delle italiane qualificate alla seconda manche: niente da fare per Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere e Lara Della Mea, ma neanche per Mikaela Shiffrin (Stati Uniti), che va clamorosamente fuori.

Seconda manche

Roberta Melesi scende in 1:56.40, con Nina O'Brien (Stati Uniti) che resta al comando con il suo 1:55.28, tempo superato dall'1:55.19 di Lara Gut-Behrami (Svizzera), curiosamente scritto dopo aver perso il bastone destro. Paula Moltzan (Stati Uniti) abbassa il miglior tempo di 41 centesimi prima che al comando voli Valerie Grenier (Canada), con un tempo di 1:54.24. Alice Robinson (Nuova Zelanda) scende in 1:54.03, tempo peggiorato di 7 centesimi da Lara Colturi (Albania). Thea Louise Stjernesund (Norvegia) chiude con un gap di 13 centesimi prima di lasciare spazio alle due azzurre. Sofia Goggia va fuori nel terzo settore: riparte, ma chiudendo con un tempo altissimo. Tocca poi a Federica Brignone, che può amministrare un vantaggio di 65 centesimi: vantaggio che salirà su Robinson addirittura di 1.36 nonostante un errore che non le toglie la vittoria grazie a un tempo di 1:52.67.

Classifica gigante femminile di Are

1) Federica Brignone (ITA) in 1:52.67 2) Alice Robinson (NZL) +1.36 3) Lara Colturi (ALB) +1.43 4) Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.49 5) Valerie Grenier (CAN) +1.57 6) Paula Moltzan (USA) +2.11 7) Julia Scheib (AUT) +2.24 8) Camille Rast (SUI) +2.27 9) Lara Gut-Behrami (SUI) +2.52 10) Sara Hector (SWE) +2.56

Classifica Coppa del Mondo di gigante

1) Alice Robinson (NZL) 520 2) Federica Brignone (ITA) 500 3) Sara Hector (SWE) 387 4) Lara Colturi (ALB) 334 5) Thea Louise Stjernsund (NOR) 331

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 1294 2) Lara Gut-Behramin (SUI) 972 3) Sofia Goggia (ITA) 774 4) Zrinka Ljutic (CRO) 764 5) Camille Rast (SUI) 694