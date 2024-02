Sci in tv: dove vedere la discesa femminile a Crans Montana. Orari e favorite

Bologna, 16 febbraio 2024 - Torna la Coppa del mondo femminile e lo fa con una tappa a Crans Montana che potrebbe decidere le sorti della classifica generale. Due discese, una venerdì e una sabato, e un super g domenica: terreno fertile per Lara Gut nei confronti di Mikaela Shiffrin, ora staccata di cinque punti. L’americana salterà la tappa in Svizzera e probabilmente anche quella in Val di Fassa: rientrerà presumibilmente solo ad Are. Gut ha dunque la possibilità di mettere una ipoteca sulla Coppa del Mondo sfruttando l’infortunio di Shiffrin in quel di Cortina, e a metterle i bastoni tra le ruote non ci sarà nemmeno Sofia Goggia, ferma per la frattura alla gamba rimediata in allenamento: la bergamasca non potrà difendere la coppa di specialità di discesa libera.

Le favorite

La classifica di specialità, dopo cinque discese su nove, vede ancora Sofia Goggia in vetta con 350 punti, ma nelle prossime quattro gare sarà sicuramente scavalcata e non potrà festeggiare la sua quinta sfera di cristallo. Al secondo posto c’è infatti Stephanie Venier con 261, poi Lara Gut Behrami con 209 e Cornelia Huetter con 193. L’altra italiana in top ten è Federica Brignone ottava con 132. Nella seconda prova cronometrata c’è stato invece il miglior tempo di Ester Ledecka in 1’27”18 con 20 centesimi su Gut e 35 su Mowinckel e Wiles. La prima austriaca è stata Stephanie Venier nona a 97 centesimi. Le favorite dovrebbero rientrare in questo lotto di atlete. La principale è ovviamente la Gut, a caccia della coppa di specialità e soprattutto della generale, ma dovrà guardarsi da una Mowinckel di nuovo veloce e da una Venier che cercherà di sfruttare l’assenza di Goggia per mantenere il pettorale rosso. Possibili outsider Ragnhild Mowinckel, Jaqueline Wiles, Isabella Wright e Ilka Stuhec, ma attenzione alla possibile sorpresa Ester Ledecka, senza dimenticare Mirjam Puchner, Christine Scheyer, Kira Weidle e Cornelia Huetter. In casa Italia la carta maggiore sarà sicuramente Federica Brignone, terza e quinta in prova, e reduce da un periodo opaco di risultati. Poi Marta Bassino, beffata anche lei a Soldeu in gigante, e Laura Pirovano per un possibile piazzamento in top ten. Ci proveranno anche Nadia e Nicol Delago.

Dove vederla in tv

La prima delle due discese libere di Crans Montana si disputa venerdì 16 febbraio alle ore 10.30 sulla pista elvetica di Mont Lachaux. Prevista doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Mondiali di nuoto, pioggia di medaglie per l'Italia