Sci, slalom Chamonix: favoriti e orari tv

Bologna, 3 febbraio 2024 - Di sei gare in programma nel weekend solo una è rimasta in piedi. Coppa del Mondo di sci alpino falcidiata dalle alte temperature, così tra Garmisch e Chamonix ci sono state cinque cancellazioni di gare veloci e l’unica disciplina rimasta in calendario è lo slalom maschile. Si gareggia in Francia, dove è saltata la grande sfida in discesa libera tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, ma si spera nello spettacolo tra le porte strette e con l'Italia che prova a conquistare il primo podio stagionale.

I favoriti

La coppa di specialità vede un leader chiaro e inequivocabile: Manuel Feller. L’austriaco, dopo sei slalom, comanda con 440 punti contro i 308 di Linus Strasser secondo. Di fatto ha una mezza ipoteca sulla coppa di specialità ma non può ancora alzare le mani dal manubrio. Gli altri sono molto più indietro con Timon Haugan a 228 e Clement Noel a 212. Proprio il padrone di casa francese cercherà di andare a caccia di una vittoria che gli sfugge da un po’ e si candida a protagonista assieme agli altri tre citati. Tra gli outsider attenzione a Dave Ryding, Atle Lie McGrath e soprattutto Henrik Kristoffersen, reduce da una prima metà di stagione decisamente sotto tono. Ci si attende qualcosa dagli svizzeri, soprattutto Ramon Zenaheusern, Daniel Yule, Loic Meillard e Marc Rochat. Gli austriaci, oltre a Feller, ma privi di Marco Schwarz infortunato, avranno anche le carte Dominik Raschner, Michael Matt e Fabio Gstrein. In casa Italia sono sette i convocati dal dt Max Carca, e spicca il ritorno alle gare di Giuliano Razzoli. Oltre al campione olimpico emiliano ci saranno: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Filippo Della Vite, aggregato alla squadra.

La pista francese non vanta una lunghissima tradizione nello slalom di Coppa del mondo. La vittoria più antica risale al 1975, quando si impose Gustav Thoeni, mentre nel ’78 fu terzo Paolo De Chiesa. Si passa poi al successo di Alberto Tomba del 1994. Nel 2000 arriva l’unica vittoria in Coppa di Angelino Weiss, seguita da due successi di Giorgio Rocca nel 2004 e 2005. Lo scorso anno vinse l’elvetico Ramon Zenhausern, davanti al greco Aj Ginnis e all’altro svizzero, Daniel Yule.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Chamonix si disputa domenica 4 febbraio con prima manche ale 9.30 e seconda manche alle 12.30. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.