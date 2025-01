Sci, slalom Kitzbuhel: favoriti e orari tv

Bologna, 25 gennaio 2025 – Una mezza sorpresa canadese in discesa libera, con James Crawford che ha scritto il suo nome sulla Streif quando la vittoria sembrava ormai in possesso dello svizzero Alexis Monney, scatenando i canadesi che si sono presi il bersaglio grosso. Gli elvetici si confermano fortissimi e quando delude Odermatt, solo sesto, sbuca fuori qualcun altro, ma stavolta i crazy canucks hanno messo sul piatto un ribaltone dei pronostici, non solo col primo posto di Crawford ma anche con il terzo di Alexander. Giornata memorabile. Non lo è stata per l’Italia che ha lavorato bene di squadra, quattro nei venti, ma senza l’acuto, con Paris dodicesimo, un ottimo Franzoni quattordicesimo, Schieder quindicesimo e Casse solo ventesimo. Domenica si chiude a Kitz con lo slalom e le possibilità azzurre si assottigliano ulteriormente dato che le migliori carte sono abbondantemente fuori dai migliori quindici pettorali.

La situazione e i favoriti

Lo slalom è per ora territorio di Henrik Kristoffersen, in testa dopo sette gare disputate con 435 punti, davanti a Loic Meillard con 370 e Clement Noel con 364. In lizza per la coppa di specialità ci sono anche Atle Lie McGrath con 322 punti seguito dal connazionale Timon Haugan con 279. Lo slalom si conferma dunque specialità molto equilibrata e tutti i primi sette del gruppo di merito possono vincere. Un gradino sopra gli altri sicuramente è Henrik Kristoffersen, forte sul tecnico di Kitz, ma attenzione a Noel e Meillard, sempre in forma, e soprattutto al padrone di casa Manuel Feller, a caccia del primo vero acuto stagionale. Come outsider citiamo Daniel Yule, Dave Ryding, Steven Amiez, Albert Popov e Lucas Pinheiro Braathen, che da tempo ha ritrovato un pettorale nei primi quindici. La squadra azzurra è invece composta da Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Matteo Canins.

I pettorali di partenza

1 Timon Haugan 2 Henrik Kristoffersen 3 Loic Meillard 4 Clement Noel 5 Linus Strasser 6 Atle Lie McGrath 7 Manuel Feller 8 Dave Ryding 9 Fabio Gstrein 10 Steven Amiez 11 Samuel Kolega 12 Kristoffer Jakobsen 13 Daniel Yule 14 Albert Popov 15 Lucas Pinheiro Braathen Gli italiani: Vinatzer 24, Kastlunger 30, Gross 33, Saccardi 54, Canins 70

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Kitzbuhel si disputa domenica 26 gennaio con prima manche alle 10.15 e seconda manche alle 13.30. Doppia diretta tv: in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. A pagamento diretta della prima manche su Eurosport 2, canale 211 di Sky, su Eurosport 1 c’è la finale degli Australian Open, mentre la seconda manche è inserita nel palinsesto del canel 210 se Sinner-Zverev dovesse finire in tempo. Telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Doppietta italiana a Garmisch: Brignone vince la discesa su Goggia