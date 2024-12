Sci, slalom Semmering: favorite e orari tv

Semmering, 28 dicembre 2024 – Una straordinaria Federica Brignone ha scolpito il suo nome nella pietra per la prima volta sulla Panorama di Semmering in gigante, con tanto di vetta della classifica generale di Coppa del mondo. La tigre di La Salle è tornata e si candida a essere grande protagonista nella stagione che porta ai mondiali di Saalbach. Prossimo step Kranjska Gora, in un avvincente Coppa del mondo. In Austria si chiude invece tra i pali stretti, in assenza di Mikaela Shiffrin, e il pronostico è più aperto che mai, con pochissime chance per l’Italia che vive nello slalom un momento di evidente difficoltà.

La situazione

La vittoria in gigante ha portato Brignone a indossare il pettorale rosso nella generale con 319 punti, ma in slalom non ci sarà, davanti a Camille Rast con 301 e Lara Gut Behrami con 269. In slalom, invece, è in testa Rast con 205 punti, davanti a Shiffrin con 200, poi Duerr con 155, Swenn Larsson con 146 e Holdener con 145. La prima azzurra, a segnalare la difficoltà, è Martina Peterlini in ventitreesima posizione con 25 punti. Senza Mikaela, dunque, c’è spazio per tante, basti pensare che l’americana aveva vinto tre degli ultimi quattro slalom sulla Panorama. Nel 2022 Mikaela vinse su Moltzan, che dunque si candida a essere protagonista, e Duerr, un’altra molto pericolosa. Tra le prime quindici attenzione anche a Camille Rast, pettorale rosso, Sara Hector, ottima seconda in gigante, e Wendy Holdener, sempre concreta. Le possibili outsider sono Katharina Liensberger, Melanie Meillard e Lara Colturi, italiana di nascita ma albanese di nazionalità. Difficile sperare in un grande risultato per la nazionale azzurra. La miglior carta è Martina Peterlini, che parte con il 17, a seguire Marta Rossetti con il 28, Lara Della Mea con il 33, Vera Tschutschenthaler con il 38, Lucrezia Lorenzi con il 41 e Giorgia Collomb con il 52.

I pettorali di partenza

1 Lena Duerr 2 Zrinka Ljutic 3 Camille Rast 4 Wendy Holdener 5 Sara Hector 6 Anna Swenn Larsson 7 Katharina Liensberger 8 Neja Dvornik 9 Laurence St-Germain 10 Katharina Huber 11 Melanie Meillard 12 Mina Fuerst Holtmann 13 Lara Colturi 14 Paula Moltzan 15 Katharina Truppe

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Semmering è in programma domenica 29 dicembre con prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30. Prevista, come sempre per la Coppa del mondo di sci alpino, la doppia diretta tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, la prima manche andrà in onda su Raisport Hd, canale 58 del digitale, mentre la seconda sarà trasmessa da Rai Due. Telecronaca affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.