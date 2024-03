Sci, sorpresa Lorenzi agli italiani: vince il SuperG. La Fis cancella Cervinia

Val Sarentino, 26 marzo 2024 – Prima sorpresa ai campionati italiani di sci alpino in corso di svolgimento in Val Sarentino e prime ufficialità di calendario 202/2025. In assenza delle big Federica Brignone e Marta Bassino, il super gigante tricolore è stato vinto dalla giovane 19enne Matilde Lorenzi. Nella gara Fis, a cui hanno preso parte anche atlete internazionali, la Lorenzi ha ottenuto il secondo tempo complessivo, dietro l’austriaca Ricarda Haaser, battendo le più quotate Laura Pirovano e Nicol Delago, quest’ultima tricolore ieri in discesa. La gara, sulla pista Schoneben, è stata dunque vinta da Haaser in 1’12”91 davanti a Matilde Lorenzi in 1’13”08, che dunque ha vinto il tricolore, mettendosi alle spalle Laura Pirovano, staccata di 40 centesimi dalla vetta, e Nicol Delago, settima complessiva e terza tra le italiane, che ha chiuso a 63 centesimi dietro Scheib, Gritsch e Kappaurer. Doppio tricolore per Lorenzi (Esercito) che ha vinto sia il titolo assoluto sia il titolo giovani, questo davanti a Camilla Vanni (Esercito) e Sara Thaler (Carabinieri). I tricolori di sci alpino andranno avanti fino a Pasqua con le gara tecniche.

Niente Speed Opening dal 2024/2025

Intanto ci sono le prime ufficialità sul calendario di Coppa del mondo della prossima stagione. Dopo due cancellazioni consecutive a causa del tempo e del surriscaldamento climatico, la Fis ha deciso di escludere lo Speed Opening di Zermatt Cervinia dal calendario di Coppa del mondo 2024/2025. Salta dunque quella che sarebbe dovuta essere la prima gara transfrontaliera della storia: sostanzialmente mai nata anche se è stata tenuta aperta un porta per il calendario futuro. La calendarizzazione a ottobre, con temperature così alte, impedisce una pianificazione con Cervinia nella bozza di calendario, ma in futuro la Fis dovrà prendere decisioni importanti aprendosi di nuovo al Nord America per le gare veloci di inizio stagione oppure al Sudamerica dove spesso gli atleti effettuano i ritiri pre stagione. La situazione europea in autunno si fa sempre più critica. ‘Dopo un'approfondita consultazione con gli atleti, le loro squadre e le altre parti interessate coinvolte nell'evento, la FIS, Swiss-Ski e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) hanno deciso di non includere Zermatt/Cervinia nella bozza di calendario alpino 2024/25 - si legge nella nota Fis - Le prime gare transfrontaliere di Coppa del Mondo di sci alpino facevano parte dei calendari maschile e femminile nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, ma non hanno potuto fare la storia a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli in entrambi gli anni. La FIS ringrazia gli atleti per il loro prezioso feedback e tutte le parti interessate per le proficue discussioni. Le tre federazioni utilizzeranno i prossimi mesi per trovare modi e soluzioni possibili per le future gare di Coppa del Mondo a Zermatt e Cervinia. Il Comitato Organizzatore Locale, Zermatt e Cervinia analizzeranno queste proposte in modo costruttivo’.

