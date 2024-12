Sci, super g Bormio: favoriti e orari tv

Bormio, 28 dicembre 2024 – Ancora spettacolo sulla Stelvio di Bormio. Il fine settimana di Coppa del mondo si chiude con il supergigante, dopo la vittoria, a sorpresa, di Alexis Monney in discesa. Lo svizzero ha preceduto il connazionale Franjo Von Allmen e il canadese Cameron Alexander, mentre l’Italia ha piazzato il solito Mattia Casse quarto. L’azzurro appare una buona carta anche in supergigante, dove ha vinto in Gardena una settimana fa e, soprattutto, ha una forma fisica invidiabile. Il favorito, ovviamente, resta Marco Odermatt, limitato in discesa dall’airbag aperto dopo un rimbalzo prima della Carcentina. Vediamo i favoriti e gli orari tv.

La classifica e i favoriti

Dopo due supergiganti disputati, Beaver Creek e Gardena, comanda lo svizzero Marco Odermatt con 160 punti, davanti ai 115 di Mattia Casse e ai 100 di Fredrik Moller, mentre gli austriaci, grandi assenti di questo inizio di stagione, sono indietro con Feurstein sesto a 63 e Kriechmayr settimo a 62. Rispetto alla discesa, in superg le carte possono rimescolarsi ancora, ma sul favorito principale si parte sempre da Odermatt, che vuole una vittoria sulla Stelvio. Attenzione ai connazionali Von Allmen e Monney, ma anche a Caviezel e Rogentin, sempre pericolosi. In casa Italia la carta principale è Mattia Casse, ma si potrebbe puntare anche su Giovanni Franzoni, quarto a Beaver Creek. Paris, invece, non sembra in condizione per un grande risultato sulla sua amata Stelvio. Attenzione ai norvegesi Moller e Sejersted. La squadra italiana è completata da Christof Innerhofer, Nicolo Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Max Perathoner, Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese.

I pettorali di partenza

1 Gino Caviezel 2 Daniel Hemetsberger 3 Stefan Babinsky 4 Fredrik Moller 5 Cameron Alexander 6 Vincent Kriechmayr 7 Stefan Rogentin 8 James Crawford 9 Nils Allegre 10 Marco Odermatt 11 Mattia Casse 12 Jared Goldberg 13 Alexis Pinturault 14 Jeffrey Read 15 Dominik Paris 16 Franjo Von Allmen 17 Adrian Smiseth Sejersted 18 River Radamus 19 Ryan Cochran Siegle 20 Justin Murisier 21 Otmar Striedinger 22 Giovanni Franzoni 23 Adrien Theaux 24 Florian Loriot 25 Kyle Negomir 26 Lars Roesti 27 Alexis Monney 28 Simon Jocher 29 Sam Morse 30 Blaise Giezendanner

Dove vederlo in tv

Il supergigante sulla Stelvio di Bormio si disputa domenica 29 dicembre con orario di partenza alle 11.30. Doppia diretta tv. Live in chiaro dalle 11.15 su Rai Due, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.