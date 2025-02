Sci, super G Crans Montana: favoriti e orari tv

Bologna, 22 febbraio 2025 – La Svizzera si conferma dominante nella Coppa del mondo di sci. Non solo un mondiale stellare e per dispersione nel medagliere, ma alla prima gara del massimo circuito dopo Saalbach è arrivata una tripletta nella discesa libera di Crans Montana. Von Allmen stavolta ha battuto Marco Odermatt, il duello è certo si ripresenterà nei prossimi anni, mentre al terzo posto si è piazzato il sempre solido Alexis Monney, ormai in pianta stabile ai vertici della disciplina. L’Italia ha trovato in Schieder il miglior interprete con il quinto posto appena dietro a Vincent Kriechmayr. Ci si aspettava di più da Dominik Paris, che era stato il migliore in prova, ma l’altoatesino si è dovuto accontentare dell’ottavo posto non trovando il ritmo adeguato con una pista facile. Molto peggio Mattia Casse, in calo dopo un inizio di stagione importante e solo quattordicesimo. Il weekend elvetico si chiude domenica 23 febbraio con il super g.

I favoriti

Il super g non è ancora la disciplina di Franjo Von Allmen che in classifica di specialità è solo sesto e abbastanza distanziato da Marco Odermatt, in pieno controllo con 341 punti, davanti ai 22 di Vincent Kriechmayr e i 220 di Fredrik Moeller. L’azzurro Mattia Casse, vincente in Gardena, è quinto con 215. Questi sono, più o meno, anche i favoriti. I primi dieci del gruppo di merito possono essere protagonisti, con gli svizzeri Odermatt, Rogentin e Von Allmen su tutti. I norvegesi si giocano due carte, Moeller e Sejersted, mentre l’Austria ha Kriechmayr e Haaser. Le chance azzurre sono affidate a Casse e Paris, con la squadra che è completata da Giovanni Franzoni, da tenere d’occhio, Christof Innerhofer, Nicolo Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Matteo Franzoso.

I pettorali di partenza

1 Daniel Hemetsberger 2 Giovanni Franzoni 3 Stefan Babinsky 4 James Crawford 5 Justin Murisier 6 Franjo Von Allmen 7 Stefan Rogentin 8 Adrian Smiseth Sejersted 9 Nils Allegre 10 Vincent Kriechmayr 11 Fredrik Moeller 12 Mattia Casse 13 Dominik Paris 14 Raphael Haaser 15 Marco Odermatt 16 Jeffrey Read 17 Ryan Cochran Siegle 18 Jared Goldberg 19 Alexis Monney 20 Lukas Feurstein 21 Loic Meillard 22 Stefan Eichberger 23 Lars Roesti 24 Otmar Striedinger 25 Felix Monsen 26 River Radamus 27 Bryce Bennett 28 Kyle Negomir 29 Florian Favrot 30 Chrstof Innerhofer

Dove vederlo in tv

Il super gigante di chiusura della tappa di Crans Montana si disputa domenica 23 febbraio con orario di partenza alle 10.30. Prevista la diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.