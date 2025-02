Sci, slalom Sestriere. Senza Brignone tocca a Shiffrin: favorite e orari tv

Sestriere, 22 febbraio 2025 – Fede Brignone ha fatto il suo dovere. Duecento punti nel sacco con la doppietta in gigante al Sestriere e una Coppa del mondo che si avvicina. Manca ancora tanto, dodici gare, ma il vantaggio della tigre è importante. Sono 190 i punti che distanziano Brignone da Lara Gut Behrami (uscita venerdì e seconda sabato) e nessuna delle pretendenti prenderà parte allo slalom di domenica, che non è una specialità affine alle due campionesse. Tutto fa il gioco di Fede che dovrà guardare a Zrinka Ljutic, specialista ma distanziata di oltre 300 punti, e Camille Rast, pure lei fortissima in slalom ma con 333 punti di ritardo. Insomma, un weekend da incorniciare. Tra i pali stretti, inoltre, l’Italia non presenta una squadra competitiva e la curiosità sarà su Mikaela Shiffrin, irriconoscibile in gigante dopo l’infortunio di Killington. I fantasmi mentali sono ancora presenti, ma in slalom può tornare ai vertici.

La situazione e le favorite

Dopo sette slalom su dieci, la classifica di coppa di specialità è ancora aperta. Comanda Camille Rast con 450 punti, poi a seguire Zrinka Ljutic con 409 e Wendy Holdener con 345. Anche Katharina Liensberger, con un grande risultato, potrebbe tornare in corsa con i suoi 334, ma appare più complicato. Non è specialità per italiane dato che la migliore è Martina Peterlini ventitreesima con appena 60 punti. Mikaela Shiffrin, invece, che aveva vinto a inizio stagione a Gurgl e Levi è ferma a 226. Proprio l’americana cercherà riscatto dopo due brutti giganti. Le scorie psicologiche della caduta di Killington si fanno ancora sentire, ma in slalom potrebbe tornare fuori il talento di Mikaela che punta a finire la stagione con qualche acuto essendo fuori dal giro delle coppe. Le favorite, però, dovrebbero essere le svizzere con Camille Rast e Wendy Holdener in prima fila, ma attenzione alla croata Zrinka Ljutic e anche la tedesca Lena Duerr vuole un risultato di prestigio. Outsider Moltzan, Liensberger, Hector, appunto Shiffrin, Meillard e Truppe. Per l’Italia pochissime chance di podio nonostante una squadra ricca. La carte migliori sono Martina Peterlini e Marta Rossetti, poi Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Vera Tschurschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi e Alice Pazzaglia completano la formazione.

I pettorali di partenza

1 Camille Rast 2 Katharina Liensberger 3 Zrinka Ljutic 4 Mikaela Shiffrin 5 Lena Duerr 6 Wendy Holdener 7 Sara Hector 8 Katharina Huber 9 Lara Colturi 10 Melanie Meillard 11 Paula Moltzan 12 Anna Swenn Larsson 13 Andreja Slokar 14 Mina Fuerst Holtmann 15 Katharina Truppe

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale del Sestriere, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino femminile, si disputa domenica 23 febbraio con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.15. Diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.