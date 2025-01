Sci, super g St. Anton: Goggia per il riscatto, Brignone per la storia: favorite e orari tv

Bologna, 11 gennaio 2025 – La prima vittoria in discesa alla soglia dei 35 anni, libri dei record che continua a riscrivere, una longevità quasi ineguagliabile. Federica Brignone sul tetto del mondo in libera con il trionfo di St. Anton, nonostante il brivido della Blanc, scesa tra le ultime ma vicinissima, che la rilancia sia nella coppa di specialità che in quella generale e fornisce un ulteriore stimolo in vista dei mondiali. La tigre di La Salle è più in forma che mai. Poi c’è Sofia Goggia, delusa in discesa per essere caduta a metà tracciato e pronta a riscattarsi in supergigante. Non è finita, perché va considerata anche Laura Pirovano, quarta in libera e privata della soddisfazione del primo podio in carriera. La gara di chiusura di St. Anton promette dunque spettacolo e anche condizioni della neve migliori rispetto a quelle di sabato.

La situazione e le favorite

Partiamo dalla coppa di specialità, che parla italiano. Comanda Sofia Goggia dopo due gare, con 160 punti a pari merito con Lara Gut Behrami, ma dietro sono vicine con Cornelia Huetter a 150 e Federica Brignone a 90, poco avanti all’altra azzurra Elena Curtoni quinta a 79. In quella generale grande risalita di Brignone, che ha sfruttato la discesa per arrivare a quota 419 punti, dietro alle prime, che non si cimentano in velocità, che sono Ljutic a 456, Hector a 447 e Rast a 433. Per quanto riguarda le favorite, in super g il lotto si allarga ulteriormente. Goggia vuole riscattare la discesa, e tra l’altro ci saranno condizioni di neve più compatte, ma Brignone vuole fare doppietta e in più l’Italia avrà anche Pirovano e Curtoni come carte importanti. Huetter, invece, è desiderosa di tornare sul podio e Lara Gut Behrami ha commesso un errore in discesa, motivo per la quale sarà determinata a riprendersi un risultato importante. Non vanno dimenticate le protagoniste della discesa come Ester Ledecka e Lindsey Vonn.

I pettorali di partenza

1 Kira Weidle Winkelmann 2 Michelle Gisin 3 Joana Haehlen 4 Alice Robinson 5 Roberta Melesi 6 Kajsa Vickhoff Lie 7 Federica Brignone 8 Elena Curtoni 9 Lara Gut Behrami 10 Mirjam Puchner 11 Romane Miradoli 12 Ester Ledecka 13 Sofia Goggia 14 Cornelia Huetter 15 Stephanie Venier 16 Laura Gauche 17 Lauren Macuga 18 Laura Pirovano 19 Corinne Suter 20 Ariane Raedler 21 Jasmina Suter 22 Christina Ager 23 Elvedina Muzaferija 24 ilka Stuhec 25 Priska Ming Nufer 26 Delia Durrer 27 Emma Aicher 28 Karen Clement 29 Valerie Grenier 30 Ricarda Haaser

Dove vederlo in tv

Il super g di Sankt Anton si disputa domenica 12 gennaio con orario di partenza alle 11.15 con doppia diretta televisiva. La tv nazionale aprirà la diretta sul secondo canale alle 11.05 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Francesca Marsaglia. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Brignone vince la prima in discesa della carriera: "Quando tutto è difficile riesco a dare il meglio"