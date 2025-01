Sci, super g Wengen: favoriti e orari tv

Bologna, 16 gennaio 2025 – E’ tutto pronto a Wengen per il tradizionale weekend connubio tra velocità e tecnica. Tre giorni di grande spettacolo al Lauberhorn con super g venerdì, discesa libera sabato e slalom domenica. Una grande classica dello sci alpino si staglia in un fine settimana spettacolare che prevede, stavolta al femminile, anche l’Olimpia delle Tofane e Cortina d’Ampezzo. Il settore velocità è quello ancora più in forma nella nazionale, anche se il podio di De Aliprandini ad Adelboden lascia ben sperare in ottica mondiali, così si andrà in cerca della gloria su due piste mitiche. Intanto, via a Wengen con la prima gara che sarà il super gigante con Casse che vuole ancora una volta essere protagonista.

La situazione e i favoriti

Dopo tre supergiganti disputati guida, manco a dirlo, Marco Odermatt con 205 punti, ma il norvegese Fredrik Moeller è vicino a quota 200, con Vincent Kriechmayr terzo a 142 e un ottimo Mattia Casse quarto a 139. L’azzurro ha avuto un acuto in Gardena, primo, mentre è rimasto fuori dai dieci a Bormio (undicesimo) e a Beaver Creek (sedicesimo), ma in generale sta dimostrando una fiducia e una condizione che forse non ha mai avuto in carriera. Se dovesse trovare continuità potrebbe anche pensare di giocarsi la coppa di specialità, anche se contro il cannibale elvetico è difficile per chiunque. Per quanto riguarda i favoriti, due dei tre recenti vincitori in super g non ci sono: Aamodt Kilde e Sarrazin, in trionfo nel 2023 e nel 2024, sono ai box, così il favorito principale è senza dubbio Odermatt, primo nel 2022 e terzo nel 2023. Ma le sorprese sono dietro l’angolo. C’è ovviamente il norvegese Moeller, temibilissimo, ma anche i connazionali di Odermatt come Rogentin e Meillard non sono da meno. C’è sicuramente anche Vincent Kriechmayr, che vuole tornare ad altissimi livelli. In casa Italia la carta principale è Mattia Casse, il più in palla della nazionale, poi c’è Dominik Paris intenzionato a riprendersi una posizione di vertice. A completare la squadra ci saranno anche Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Nicolo Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Gregorio Bernardi.

I pettorali di partenza

1 Crawford 2 Monney 3 Von Allmen 4 Hemetsberger 5 Sejersted 6 Kriechmayr 7 Allegre 8 Casse 9 Paris 10 Meillard 11 Rogentin 12 Read 13 Odermatt 14 Moeller 15 Goldberg 16 Alexander 17 Boisset 18 Cochran Siegle 19 Babinsky 20 Murisier 21 Theaux 22 Radamus 23 Striedinger 24 Franzoni 25 Loriot 26 Feurstein 27 Giezendanner 28 Zabystran 29 Roesti 30 Negomir

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Wengen si disputa venerdì 17 gennaio con orario di partenza alle 12.30 e doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.