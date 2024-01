Sci, SuperG Cortina: favorite e orari tv

Cortina d’Ampezzo, 27 gennaio 2024 - L’Italia ha l’ultima chance domenica 28 gennaio per trovare una vittoria nella tappa di casa a Cortina d’Ampezzo. Dopo due terzi posti, Sofia Goggia, beffata nella seconda libera dal vento, cercherà il successo nel supergigante conclusivo sull’Olimpia delle Tofane, con Federica Brignone e Marta Bassino altre due carte da vittoria per la valanga rosa. Sia Fede che Sofia sono a caccia della venticinquesima vittoria della carriera, ma entrambe non sono ancora riuscite nella missione tra sfortuna e qualche prestazione sottotono (Brignone ad Altenmarkt). Si spera anche in condizioni meteo più lineari, soprattutto sul vento che ha di fatto deciso la libera di sabato consentendo ai pettorali più alti di inserirsi, Mowinckel e Wiles soprattutto, e anche la fortuna giocherà un ruolo chiave.

Le favorite

Sono dieci le sciatrici del primo gruppo di merito di supergigante, con Cornelia Huetter pettorale rosso di leader di specialità. L’Austria gioca tre carte importanti, oltre a Huetter ci saranno Venier, vincitrice venerdì, e Puchner. L’Italia gioca il proprio terzetto migliore, ovviamente con Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino: tutte possibili candidate al successo. Da tenere d’occhio le norvegesi con Raghnild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie a caccia di un altro risultato importante. Poi la Svizzera con Lara Gut Behrami e Jasmine Flury. Tra le possibili outsider Laura Gauche, Laura Pirovano, Alice Robinson ed Ester Ledecka. Queste le parole delle azzurre dopo la discesa. Sofia Goggia: “Lo sci è uno sport outdoor, la prima parte della gara è stata condizionata da molto vento - la sua analisi - Poi le condizioni sono cambiate ed è una componente molto importante. Mi dispiace molto, ma sono comunque contenta della mia gara. Penso di aver messo in pista una grinta che non si vedeva da un po’ di tempo. Ho cercato il giusto compromesso tra lo scivolamento e la tecnica, in alcuni punti il vento non mi ha permesso di tenere la linea perfetta”. Federica Brignone: “Fino a metà ho fatto un’ottima gara. Non avendo fatto ieri la parte finale sono dovuta scendere solo sulla scorta della prima prova - il suo commento - Ma con quello che è successo ieri, essere riuscita a fare quello che volevo almeno nella parte alta è un punto di partenza positivo. Ieri ho pensato molto, dopo la caduta, e non è stato semplice superare il fatto che avrei potuto anche farmi male. Comunque riparto da qui: vedrò di fare meglio domani”.

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Cortina d’Ampezzo sull’Olimpia delle Tofane si terrà domenica 28 gennaio alle ore 10.30, con diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con commento di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti, e live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay, Discovery Plus, Dazn e Sky Go. Leggi anche - Cortina, la discesa falsa la libera: beffata Goggia