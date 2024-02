Sci, SuperG di Kvifjell: favoriti e orari tv. Odermatt a caccia del riscatto

Kvitfjell, 17 febbraio 2024 - Si chiude con un supergigante il weekend norvegese di coppa del mondo in quel di Kvitfjell. Archiviato il successo in discesa di Niels Hintermann su Vincent Kriechmayr, solo settimo Marco Odermatt, si torna a gareggiare domenica con un super g che vede il pettorale rosso dello svizzero autentico dominatore dopo cinque gare delle sette in programma. Ci sarà tanta voglia di riscatto in Odermatt che comanda la classifica di specialità con 390 punti, davanti a Vincent Kriechmayr con 269 e Raphael Haaser con 222. Miglior azzurro Guglielmo Bosca sesto con 164. L’assenza di Cyprien Sarrazin potrebbe facilitare il compito di Odermatt, ma il lotto di pretendenti è decisamente agguerrito.

I favoriti

I principali candidati alla vittoria del super g domenica partiranno tutti ravvicinati. Con il pettorale 6 toccherà a James Crawford, capace di tutto e il suo contrario, poi con il 7 Marco Odermatt, con l’8 Vincent Kriechmayr, con il 9 Dominik Paris e con il 10 Guglielmo Bosca. Probabilmente il vincitore uscirà da qui. Come sempre, però, attenzione agli outsider che corrispondono ai nomi di Nils Allegre, Raphael Haaser, Stefan Rogentin e Justin Murisier. Ricordiamo che oltre a Cyprien Sarrazin, infortunio al polpaccio, è assente anche l’altro big Aleksander Aamodt Kilde, stagione finita per la caduta a Wengen. Fuori dai primi venti pettorali massima attenzione a Cameron Alexander, terzo in discesa, e Niels Hintermann, vittorioso sabato. Per quanto riguarda gli americani occhi su River Radamus, Ryan Cochran Siegle e Bryce Bennett. La squadra italiana è invece completata da Mattia Casse, pettorale 12, Christof Innerhofer, pettorale 31, Nicolo Molteni, pettorale 43, Pietro Zazzi, pettorale 50 e Marco Abruzzese pettorale 62. L’Italia va dunque alla ricerca di un risultato di prestigio anche al maschile dopo la doppietta in discesa libera al femminile con la vittoria di Marta Bassino su Federica Brignone, a cui va aggiunto anche l’ottimo quinto posto di Laura Pirovano.

Dove vederlo in tv

Domenica di supergiganti nella Coppa del mondo di sci alpino. Si parte con quello femminile alle 10.30 da Crans Montana in Svizzera, diretta Rai Due ed Eurosport, poi si chiude con quello maschile di Kvitfjell alle ore 12. Si pranza con lo sci alpino in diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale terreste con telecronaca di Davide Labate e Giulio Bosca, e a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn. Ci si avvia al finale di stagione, infatti dopo queste due tappe ci saranno settimana prossima Val di Fassa e Palisades Tahoe, poi Kvitfjell al femminile a fine febbraio, Aspen, Are e Kranjska nei primi dieci giorni di marzo e infine le finali di Saalbach dal 16 al 24 marzo.