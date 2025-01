Sci, SuperG Garmisch: favorite e orari tv

Bologna, 25 gennaio 2025 – Un sabato qualunque, un sabato italiano, direbbe qualcuno. E non è finita. Doppietta azzurra in discesa libera sulla Kandahar di Garmisch con Brignone in trionfo con appena un centesimo su Goggia, ma la sfida non è finita qui e domenica si replica in super gigante. Le due rivali, e in passato non troppo amiche, hanno trovato un punto di equilibrio fuori dalla psita, limitando le polemiche, ma quando ci si allaccia il casco non si fanno prigionieri e lo scopo è battersi. A Cortina aveva vinto Goggia in discesa e Brignone in superg e a Garmisch chissà che non possa accadere il contrario in una eterna sfida tra due che hanno senza dubbio fatto crescere il movimento azzurro, trainandolo fino ai livelli più alti. Ovviamente, ci sono le rivali, partendo da Lara Gut Behrami, l’avversaria di Brignone in Coppa del mondo, passando per la temibile Lauren Macuga, quasi degna erede di Lindsey Vonn.

La situazione e le favorite

Momento molto florido per lo sci femminile italiano. A gennaio tanti successi e una sola delusione, il gigante di Kronplatz, con Federica Brignone che ha fatto punti pesanti in velocità lasciando qualcosa nelle sue amate porte larghe. Il successo di Garmisch consolida la vetta della generale per la valdostana che è ora a quota 739 punti, 110 in più di Lara Gut Behrami e 177 su Camille Rast, specialista delle prove tecniche, con Sofia Goggia in risalita con la quinta posizione a quota 501. Nel super g di Garmisch un’altra occasione per le azzurre che hanno dimostrato un buon feeling con la neve della Kandahar. Fede Brignone può bissare, sia per la sua capacità di condurre lo sci sia per l’adattamento a una neve che le piace. Tra le rivali, Sofia Goggia cercherà di prendersi una rivincita, ma attenzione a Lara Gut Behrami, che è campionessa di grande livello e avrà imparato dagli errorini in discesa. Inoltre, nella lotta alla generale non potrà farsi staccare ulteriormente da Brignone. Outsider la pericolosissima Lauren Macuga. Per quanto concerne le altre azzurre, occhi certamente sul terzetto Curtoni, Bassino, Pirovano.

I pettorali di partenza

1 Weidle Winkelmann 2 Miradoli 3 Robinson 4 Gisin 5 Pirovano 6 Puchner 7 Suter 8 Curtoni 9 Macuga 10 Brignone 11 Goggia 12 Gut Behrami 13 Huetter 14 Venier 15 Lie 16 Raedler 17 Bassino 18 Gauche 19 Melesi 20 Haaser 21 Aicher 22 Ming Nufer 23 Cashman 24 Stuhec 25 Haehlen 26 Ager 27 Vonn 28 Clement 29 Muzaferija 30 Durrer

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Garmisch si disputa domenica 26 gennaio sulla pista Kandahar alle ore 11 del mattino. Diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay con telecronaca di Cattaneo-Bosca. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Gianmario Bonzi e Dada Merighetti. Leggi anche - Discesa Garmisch, trionfo di Brignone su Goggia per un centesimo