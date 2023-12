Sci, Super G Val Gardena: favoriti e orari tv

Val Gardena, 14 dicembre 2023 – La prima discesa libera sulla Saslong ha visto la grande impresa di Bryce Bennett, capace di sconfiggere sia Aleksander Aamodt Kilde che Marco Odermatt, con il pettorale numero 34, cioè quando tutti, ormai, davano per assodata la vittoria dell’asso norvegese. Invece la Val Gardena, come spesso accade, ha dato una chance a tutti, soprattutto con i pettorali alti anche con anche Babinsky e Kohler in top ten. La gara è stata disputata su una pista accorciata e questo ha favorito ulteriormente le sorprese, ma sabato si dovrebbe gareggiare sulla Saslong intera e con anche la prima parte di scorrimento. Prima, però, il supergigante di venerdì che vedrà ancora Kilde e Odermatt duellare, a patto che non ci siano altre intuizioni dalle retrovie. L’Italia ha mostrato segnali di crescita dalla libera seppur con piazzamenti fuori dalla top ten e Dominik Paris e Mattia Casse ci riproveranno in super g.

Favoriti

Difficile uscire dal lotto dei due campionissimi come possibili favoriti del supergigante sulla Saslong in Gardena. Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt saranno i principali attori della contesa. Il norvegese è grande interprete della pista gardenese anche in super g, con due vittorie nel 2022 e 2021, a cui ha aggiunto un secondo posto nel 2016 e un terzo nel 2015. Il campione svizzero detiene invece la coppa di specialità 2023 e sarà molto difficile da battere. L’anno scorso il super g non si è disputato e due anni fa vinse Kilde su Matthias Mayer, ora ritirato, e Vincent Kriechmayr. Proprio quest’ultimo può rappresentare il terzo incomodo per riscattare una prima opaca discesa libera. Attenzione anche agli svizzeri Stefan Rogentin e Justin Murisier. Tra i tedeschi occhio ad Andreas Sander, quarto nella coppa di super g un anno fa. Per quanto riguarda invece i pretendenti alla coppa generale ci si attende una reazione anche da Marco Schwarz, apparso in difficoltà in discesa. In casa Italia saranno i soliti Dominik Paris e Mattia Casse a rappresentare le carte migliori, con Guglielmo Bosca chiamato a mostrare progressi.

Dove vederla in tv

Fine settimana molto lungo in Gardena e in generale in Sud Tirol. Dopo la discesa di giovedì ci sarà il supergigante venerdì, poi la discesa bis sabato e infine due giganti in fila, domenica e lunedì, sulla storica Gran Risa dell’Alta Badia. Andiamo con ordine.

Il supergigante valevole per la Coppa del mondo di sci alpino si disputa venerdì 15 dicembre alle ore 11.45 sulla pista Saslong in Gardena, con doppia diretta televisiva. La Rai metterà a disposizione il secondo canale dalle ore 11.10, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.

