Sci, il meteo concede la seconda prova a Zermatt. Goggia è sesta

Zermatt, 16 novembre 2023 – Il requisito minimo per poter disputare le due discese libere dello Speed Opening femminile è stato raggiunto. Dopo la cancellazione della prima prova di mercoledì, neve nella notte e vento, a Zermatt-Cervinia è andata in scena la seconda e questo consentirà di mettere in scena, sabato e domenica, le due gare femminili. Si spera solo nel meteo clemente ma almeno la necessità di dover disputare almeno una prova cronometrata è stata superata. In pista è scesa anche Sofia Goggia che ha controllato nella prima parte e accelerato nella seconda.

Goggia sesta, indietro tante big

C’è tanta Austria e tanta Germania nella prime posizioni della seconda prova cronometrata della discesa libera di Zermatt-Cervinia, prima pista trasfrontaliera di Coppa del mondo di sci alpino. Il miglior tempo è andato infatti all’austriaca Christina Ager con il pettorale numero 23, che ha chiuso in 1’35”81, precedendo una sorprendente Emily Schoepf, seconda a 24 centesimi con il pettorale 51, e la tedesca Kira Weidle, una delle favorite, con 77 centesimi di ritardo. Le condizioni della pista sono via via migliorate con l’alzarsi dei pettorali e i tempi sono indicativi fino a un certo punto, anche perché Sofia Goggia, la detentrice della coppa di specialità, ha controllato molto nella prima parte. La bergamasca ha chiuso con il sesto tempo totale a 1”27 dalla Ager, ma scendendo con il freno a mano tirato nei primi due intermedi (43esima al primo e 46esima al secondo), mentre ha decisamente accelerato nel settore finale chiudendo con il terzo miglior tempo l’ultima parte della Gran Becca. Classica discesa per studiare linee e traiettorie. Davanti a Goggia anche Christine Scheyer a 0.86 centesimi e Corinne Suter, quinta a 93. Per quanto riguarda le altre azzurre buona prova di Nicol Delago, nona a 1”46, e per Federica Brignone, non nella sua specialità preferita, sedicesima a 2”04. Tra le giovani ottima Vicky Bernardi con il diciannovesimo tempo, scendono con i letterale 56, e Teresa Runggaldier, ventiduesima con il pettorale 55. Più indietro le altre con Laura Pirovano ventisettesima, Nadia Delago ventinovesima, Elena Dolmen trentunesima, e Marta Bassino trentatreesima. Molto attardata Elena Curtoni, anche lei tra le favorite, con il trentasettesimo tempo, lenta negli ultimi due intermedi, ma è in buona compagnia con Raghnild Mowinckel trentanovesima e Lara Gut, vincitrice del gigante di apertura a Solden, quarantunesima a 3”93. Venerdì si disputerà la terza e ultima prova cronometrata, poi sabato e domenica le due gare fissate alle 11.45 con doppia diretta su Rai Due e su Eurosport 1. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn. Il tutto meteo permettendo considerando che sta sbarcando una perturbazione da nord che promette neve o pioggia nei prossimi giorni. Sarebbe l’ennesima beffa per lo Speed Opening femminile in seguito alla totale cancellazione di quello maschile.