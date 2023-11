Coppa del Mondo di sci, Goggia guida l'Italia a Cervinia: Speed Opening al via

Cervinia, 14 novembre 2023 – Ci si proverà con lo Speed Opening femminile dopo la cancellazione lo scorso weekend di quello maschile. La passata stagione entrambe le prove vennero cancellate per temperature alte e poca neve, mentre nel 2023 è successo il contrario con abbondanti nevicate nella notte che hanno impedito agli organizzatori di poter mettere in scena le due discese maschili. Il 18 e il 19 novembre toccherà alle ragazze con due discese programmate per le ore 11.45; meteo permettendo. Sono soprattutto le giornate di prova a destare preoccupazione perché per disputare una gara di discesa libera serve aver portato a termine almeno una prova cronometrata. Le previsioni non promettono bene da mercoledì a venerdì, mentre offrono uno spiraglio per sabato.

Tredici le convocate: Goggia guida la pattuglia

Sono tredici le convocate da direttore tecnico Gianluca Rulfi per il doppio appuntamento con lo Speed Opening di Zermatt/Cervinia riservato alle donne. In programma due discese sabato 18 e domenica 19 novembre (ore 11.45 con diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport). Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi. Tra le tredici convocate i tecnici potranno scegliere nove sciatrici per le due gare. Tra le possibili protagoniste, oltre ovviamente a Sofia Goggia che detiene la coppa di specialità, si candida anche Nadia Delago, reduce da una stagione sottotono. La sciatrice classe 1997 vuole tornare ai livelli di due anni fa e dopo una intensa estate di lavoro arriva carica a Zermatt-Cervinia: “Ho cambiato qualcosa nella sciata ma in generale ho cercato di mantenere la mia base - le sue parole a Neveitalia - La stagione scorsa è andata male, ma quella precedente mi aveva soddisfatto e allora ho preferito mantenere la preparazione solita con qualche piccola variazione”. C’è molta attesa per lo Speed Opening di Cervinia, ma il problema meteo non aiuta. Delago vuole essere protagonista: “L’idea dello Speed Opening di mi piace, purtroppo si tratta di zone dove il meteo cambia spesso. Un anno fa c’era poca neve mentre ora ce n’è troppa. Speriamo di riuscire a fare la gara. Sarebbe bello”. Pista inedita per tutte, anche se l’ultima parte verso la zona italiana è nota alle sciatrici per una serie di allenamenti svolti in passato: “Ho visto dei video della pista sembra bella, in alcune zone sembra piatta e in altre ripida. L’ultimo pezzo lo conosco perchè ci siamo allenate lì tre anni fa”. Goggia, Curtoni e Delago sembrano le principali carte da podio dell’Italia, con Brignone che testerà le sue doti di polivalenza. Ma in gara nel weekend ci saranno anche i maschi con uno slalom inedito nella località austriaca di Gurgl, si corre sabato 18 con prima manche alle 10.45 e seconda alle 13.45. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato sette atleti: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. Torna dunque abile e arruolabile anche Tommaso Sala dopo l’infortuno al ginocchio rimediato ad agosto a Ushuaia.

