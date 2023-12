Sci, secondo gigante di Mont Tremblant: favorite e orari tv

Mont Tremblant, 2 dicembre 2023 – La nebbia fitta ha colpito il Canada ma a differenza dei maschi, le donne sono riuscite a scendere nonostante la visibilità scarsa. E fortunatamente sono riuscite a completare la gara perché Federica Brignone ha messo a referto il primo sigillo stagionale, il ventiduesimo della carriera, davanti alle regine Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Domenica il secondo atto in questa pista nel nord del globo con un nuovo gigante e con un meteo poco stabile, ma con possibilità di partecipazione. Ovviamente le favorite sul tavolo sono tante: Lara Gut Behrami ha 7 successi in gigante e di certo ha tutta l’esperienza sul campo dopo le vittorie di Killington e Solden, poi la nostra Federica Brignone che vuole concedere il bis dopo la vittoria di sabato e salire a quota 23 successi in carriera staccando Goggia (22).

Ovviamente non va scartata la stratosferica Shiffrin che gareggia contro se stessa e contro i numeri statistici a caccia del centesimo successo nella sua magistrale e giovane carriera. Poi la sua rivale Tra Vlhova, seconda nel gigante di sabato. Sara Hector è la campionessa olimpica e ha risposto presente nella prima uscita canadese quando ha sulle spalle le speranze della sua Svezia. I padroni di casa hanno Valerie Grenier vincitrice in questo anno solare nel gigante di Kranjska Gora e quindi può dire la sua, ma il bello del gigante femminile è c’è spazio per inserimenti di outsider inaspettate. La Nuova Zelanda ha ritrovato Alice Robinson nativa di Sydney nella scorsa gara di Killington, l’Austria si affida Franziska Gritsch e Katharina Truppe, ancora un po' acerbe in questo inizio di stagione, ma aveva qualificato una pattuglia alla seconda manche nella giornata di ieri con Ricarda Haaser, Katharina Liensberger ed Elisa Moerzinger tanto per citarne alcune. Ci sarà anche Ragnhild Mowinckel, squalificata per il fluoro qualche settimana fa: può essere una possibilità. Anche la connazionale Thea Louise Stjernesund può dire la sua, mentre la Croazia ha in Ljutic la possibilità di salire di colpi. In casa Italia oltre a Brignone ci si affida a Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elisa Platino ma soprattutto Marta Bassino, che ha le carte per fare il colpo grosso come solo lei sa fare. Un lista di atlete che nel primo gigante ha comunque centrato le prime trenta posizioni partecipando alla seconda manche di Mont Tremblant, a cui aggiungere una positiva Roberta Melesi. Infine, tra le papabili c'è l’altra statunitense Paula Moltzan, anche se non ha dalla sua, al momento risultati di spicco.

Dove vedere la gara di Mont Tremblant

Le due discese sono in programma per le 17.00, prima manche, e le 20.15, seconda manche, di domenica 3 dicembre. I canali televisivi a disposizione sono Eurosport e Rai Sport Hd, visibili sia nelle piattaforme di NOW e Discovery Plus (Eurosport) e Rai Play (Rai Sport)