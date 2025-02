Sci, Kilde e Vlhova celebrano le 100 di Shiffrin: “Quello che hai fatto resterà”

Bologna, 24 febbraio 2025 – Per dare la giusta dimensione alle 100 vittorie in Coppa del mondo di Mikaela Shiffrin basta pensare che all’Italia serve sommare quelle di Alberto Tomba (50), Deborah Compagnoni (16) e Federica Brignone (34) per raggiungere tale numero. La campionessa a stelle e strisce ha marcato in maniera indelebile una epoca storica dello sci alpino, prendendosi senza mezzi termini la palma di “Goat”. La tripla cifra è qualcosa di straordinario, soprattutto perché raggiunta in un periodo dove le rivali non sono di certo mancate. In più, l’emozione di aver raggiunto un traguardo simile dopo un infortunio, le difficoltà fisiche e psicologiche, e in seguito a due giganti deludenti, amplifica la portata del risultato e non può che rendere orgogliosa Mikaela, di fatto la stella più luminosa di questo sport. Orgoglioso è anche il suo compagno, quel Aleksander Aamodt Kilde fermo ai box per infortunio e che punta a rientrare per la prossima stagione. E risultati così non possono non essere celebrati pure dalle rivali, soprattutto da chi ha sempre cercato di batterla come Petra Vlhova.

Kilde: “Orgoglioso”

Kilde, proprio nei momenti del successo di Shiffrin, era in fase di convalescenza dopo l’ennesima operazione alla spalla in seguito alla brutta caduta di Wengen 2024. Questa dovrebbe essere l’ultima per sistemare una profondissima lesione e per Kilde si staglia la possibilità di rientrare per la prossima stagione. Due buone notizie in una, con la sua amata Mikaela in trionfo al Sestriere: “So che detesti i discorsi sul G.O.A.T. ma permetti ogni tanto al tuo uomo di vantarsi – ha scritto Kilde – Sono orgoglioso di te, ma più delle vittorie ogni giorno risalta la persona che sei. E questo è molto più grande di qualsiasi vittoria”. Stesso destino, infortunata, anche per Petra Vlhova, caduta l’anno scorso a Jasna e ancora alle prese con il recupero dal problema al ginocchio. Pure lei ha saltato tutta la stagione, ma per le Olimpiadi sarà. La slovacca è stata grande rivale di Shiffrin in questi anni, se le sono date di santa ragione in pista, ma il rispetto reciproco non è mai mancato: “Tutto ciò che hai fatto resterà. Abbiamo gareggiato tanti anni l’una contro l’altra ed è stato un enorme privilegio aver condiviso alcune vittorie con te. Sei una campionessa e sono contenta di far parte di questa era”. Archiviato uno storico fine settimana al Sestriere, doppietta di Brignone e centesima di Shiffrin, la Coppa del mondo riparte il prossimo weekend con due tappe. Le ragazze saranno a Kvitfjell per due discese libere e un super g, sarà grande sfida per la sfera di cristallo tra Brignone e Gut Behrami, con Goggia che punta a una vittoria individuale, mentre i maschi saranno in Slovenia a Kranjska Gora per gigante e slalom. Questo il calendario. Ven. 28/02/25 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport Sab. 01/03/25 – Coppa del mondo – GS maschile Kranjska Gora (SLo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport Dom. 02/03/25 – Coppa del mondo – SL maschile Kranjska Gora (SLo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Leggi anche - Shiffrin nella storia: trionfo in slalom al Sestriere, sono 100 in Coppa del mondo