Sci, immensa Shiffrin nello slalom di Flachau: il trionfo, le lacrime e la dedica a Kilde

Flachau, 16 gennaio 2024 – Mikaela Shiffrin dice 94 e vince lo slalom in notturna di Flachau. Battuta sul filo dei centesimi l'eterna rivale Petra Vlhova (4 vittorie a 3 in stagione) e Mikaela scoppia a piangere in parterre dopo le giornate difficili passate assieme al suo compagno Aleksander Aamodt Kilde caduto a Wengen. Per l'americana sono 148 podi in carriera nel massimo circuito. Terza Sara Hector. Bene anche la giovane Lara Colturi, che è italiana ma gareggia sotto bandiera albanese. Peterlini tredicesima.

La gara

Slalom di Flachau filante, ritmico, con pendenze affrontabili, non ci sono muri complicati, ma qualche dosso da affrontare con giusta linea e tempismo. Emergono, come era prevedibile, le due big già nella prima manche con Petra Vlhova, scesa con il 6, davanti a Mikaela Shiffrin, con il due, di appena 7 centesimi. Le due sono state capaci di generare grande velocità nei tratti pianeggianti e si sono disimpegnate con abilità sui dossi, rispettando il pronostico della vigilia. Piccolo buco per la terza piazza di Anna Swenn Larsson, distanziata di 52 centesimi, poi la connazionale Sara Hector quarta a 92 centesimi. Dalla quinta in avanti i distacchi sono saliti sopra il secondo con Katharina Liensberger a 1”05, Lena Duerr, male con il pettorale uno, a 1”26, e Andrea Slokar a 1”23. Solo due le italiane in grado di ottenere la qualificazione alla seconda manche: Martina Peterlini ventunesima a 2”57 e Lucrezia Lorenzi, ventottesima a 2”92.

Nella seconda manche c’è stata una italiana ad andare forte, si chiama Lara Colturi, è figlia d’arte di Daniela Ceccarelli, ma gareggia sotto bandiera albanese a causa di qualche dissidio passato. La Colturi rimonta dalla ventiseiesima fino alla nona posizione, prendendosi tra l’altro la soddisfazione del miglior tempo di seconda manche. Il futuro è suo. Le altre azzurre ottengono una buona prestazione con Martina Peterlini in rimonta fino alla tredicesima posizione e Lucrezia Lorenzi ventunesima e per la seconda volta in zona punti in carriera. Poi la lotta alla vittoria, e stavolta è Shiffrin a spuntarla su Vlhova. L’americana disputa una seconda parte di manche strepitosa, soprattutto l'ultima settore filante, rimonta i 7 centesimi di vantaggio e vince in 1’49”35 con 27 centesimi su Vlhova, mentre al terzo posto sale Sara Hector, al suo primo podio in carriera in slalom. Per Shiffrin è la vittoria numero 94 in carriera e il podio 148, con Stenmark sempre più vicino a quota 155. Buona gara anche per Michelle Gisin quarta e Anna Swenn Larson quinta. Il successo porta Shiffrin a quota 530 nella classifica di specialità davanti a Vlhova con 505. Nella generale nuovo scatto dell’americana che sale a 1029 davanti a Vlhova a 802 e Brigone a 787.

Classifica slalom Flachau

1) Shiffrin 1’49”35

2) Vlhova +0.27

3) Hector +1.11

4) Gisin +1.38

5) Swenn Larsson +1.45

6) Rast +1.83

7) Liensberger +2.10

8) Germane +2.36

9) Colturi +2.49

10) Maarstoel +2.81