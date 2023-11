Coppa del Mondo di sci, Vlhova inforca e consegna a Shiffrin la vittoria a Levi

Levi, 12 Novembre 2023 – In quel di Levi ci si aspettava il bis di Petra Vlhova dopo tre manche perfette del weekend. Nell’occasione odierna ha coltivato anche un margine più ampio frantumatosi a metà della quarta discesa, con una inforcata sanguinosa nel muro della seconda manche. La vincitrice è dunque Mikaela Shiffrin, a sorpresa per i distacchi maturati, che ormai vede il numero 90 nella lista suoi successi in CdM. Sul podio Leona Popovic e Lena Duerr, due che nei tempi recenti sono spesso nelle parti alte della classifica.

Petra Vlhova straripante

La slovacca ripete l’exploit della giornata di ieri infliggendo distacchi siderali già alla fine della prima manche. L’immediata inseguitrice è Mikaela Shiffrin a 76 centesimi seguono Sara Hector e Lena Duerr, le uniche sotto il secondo a 84 e 94 centesimi di distacco. Poi il gap ha sfondato il secondo con Lena Popovic a 1”19, male invece Zrinka Ljutic a 1”95 secondi e Katherina Liensberger con il medesimo distacco della croata. Fuori dalla seconda manche Paula Moltzan e l’altra austriaca Katharina Truppe con la svedese Swenn Larsson trentaduesima. Tra le azzurre passa alla seconda manche solo Martina Peterlini con il ventottesimo tempo a 2”92 dalla ritrovata Petra Vlhova. Fuori tutte le altre azzurre incluso Lara della Mea che ieri aveva centrato la fase finale dello slalom.

Shiffrin fortunata

Doveva essere il trentesimo successo di Petra Vlhova che stava dominando a metà della seconda manche con oltre un secondo di vantaggio quando ha inforcato sul muro. Arriva dunque l’ottantanovesima vittoria di Mikaela Shiffrin e il podio numero 139 tenendo a bada una incontenibile Leona Popovic a 18 centesimi. Per Shiffrin è un modo “incredulo” per vincere ma questo è lo sport e porta il tassametro delle vittorie a Levi a quota sette. Alle sue spalle Leona Popovic ha fatto una discesa fluida e magistrale in quanto sembrava un proiettile sui piani. Centra il podio la tedesca Lena Duerr che qui si trova bene e resta sempre agganciata alle migliori. Nella top cinque arrivano Sara Hector, quarta a 66 centesimo e Mina Fuerst Holtmann per la Norvegia ad oltre 1 secondo.

Nella top entrano le due canadesi Ali Nullmeyer e Laurence St-Germain, l’austriaca Katharina Liensberger non all’altezza dell’exploit di ieri, una spenta Wendy Holdener in un weekend finlandese da dimenticare e l’altra croata Zrinka Ljutic a quasi un secondo e mezzo dalla campionessa statunitense. Per l’Italia c’è una fantastica Martina Peterlini autrice di un recupero straordinario dalla ventottesima alla dodicesima posizione finale che migliora di fatto il suo risultato del giorno precedente. L’azzurra ci sta prendendo gusto alle rimonte da lontano ma sopratutto posta a casa il secondo miglior tempo di manche dietro a Leona Popovic, tradotto: una grande spinta per il morale.