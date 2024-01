Slalom femminile a Jasna: favorite e orari tv. Vlhova, infortunio grave

Jasna, 20 gennaio 2024 - Una brutta notizia scuote la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La caduta rimediata nello slalom gigante di Jasna, per giunta in casa, costa a Petra Vlhova il resto della stagione. La slovacca è infatti uscita nella prima manche odierna e purtroppo ha avuto una rotazione innaturale del ginocchio destro, con conseguente rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale. La si rivedrà in pista solo nel 2024/2025. Una brutta botta per Petra che è andata incontro al suo primo grave infortunio della carriera. Così, non sarà in gara nello slalom speciale di domenica, privando il pubblico di casa, oggi erano in 30mila, della più attesa protagonista e dell'eterno duello con Mikaela Shiffrin.

Le favorite: Shiffrin su tutte

Niente duello dunque tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nello slalom di Jasna, peraltro importante nella lotta alla coppa di specialità. L’americana guida con 530 punti ed è pettorale rosso e Petra Vlhova era all’inseguimento a quota 505, ma la sua stagione è finita e la strada per Mikaela è spianata. Sarà lei la grande favorita. Attenzione però alla neve ghiacciata e scivolosa della Slovacchia e come si è visto nel gigante ci possono essere tranelli. Infatti ha vinto Sara Hector che può candidarsi anche per i pali stretti assieme alla coniazione Anna Swenn Larsson. Una possibilità ci sarà anche per la tedesca Lena Duerr, chiamata a riscattare le recenti prestazioni, senza dimenticare Michelle Gisin e Camille Rast dalla Svizzera. Come solito, occhio anche alle austriache con le Katharina pronte a sorprendere. Parliamo di Liensberger, Huber e Gallhuber. Tra le outsider citiamo Paula Moltzan, Ali Nullmeyer, Andrea Slokar e Zrinka Ljutic. In casa Italia il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Non va poi dimenticata una sciatrice nata in Italia ma che gareggia per l’Albania e ha soli 17 anni: Lara Colturi è pronta a sorprendere ancora.

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Jasna si disputa domenica 21 gennaio con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn. A chiusura della tappa di Jasna il circus si trasferisce in Italia a Cortina d'Ampezzo sull'Olympia delle Tofane, poi a seguire Kronplatz con il gigante sull'Erta. Leggi anche - Bis di Sarrazin a Kitzbuhel, Paris è terzo