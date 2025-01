Slalom femminile Flachau oggi: Rast vince e sopravanza Brignone. Seconda Holdener

Flachau, 14 gennaio 2025 – Prosegue la battaglia per la Coppa del mondo femminile e a Flachau c’è stato l’ennesimo contro sorpasso. Stavolta è stata Camille Rast a conquistare 100 preziosi punti in slalom, furiosa rimonta nella seconda manche, davanti alla connazionale Holdener e alla svedese Hector, sfruttando anche un grave errore di Liensberger che aveva dominato la prima. La svizzera supera dunque Brignone in classifica, con Ljutic che è uscita. Miglior azzurra a Flachau Della Mea sedicesima.

Liensberger spreca, Rast grande rimonta

A Flachau niente barratura della pista, così la neve crea solco già dopo pochi pettorali, limitando la possibilità di fare il tempo per chi parte molto dopo. Nella prima è emersa la padrona dai casa, cioè Katharina Liensberger, che ha piazzato una prestazione sontuosa, di ritmo e velocità, per il miglior tempo con ampio margine. Infatti, la seconda, Wendy Holdener, è staccata di ben 75 centesimi, davanti a Sara Hector a 94 centesimi: le uniche due a stare sotto il secondo di ritardo. Disastro Zrinka Ljutic, Brignone ringrazia, con un grave errore a metà pista che l’ha privata della qualificazione alla seconda manche. Uno zero che pesa nella generale. Benino Lena Duerr, quinta a 1”01, e Melanie Meillard sesta a 1”15, mentre è parsa più in ombra Colturi con il dodicesimo tempo a 2”13. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è stata Marta Rossetti, quindicesima a 2”47, poi Martina Peterlini diciannovesima a 2”67 e Lara Della Mea venticinquesima a 3”06.

Nella seconda il tracciato è un po’ più filante, ma resta il problema del manto che va a segnarsi con i passaggi. C’è una buona rimonta della svedese Oehlund che risale dalla ventiquattresima alla dodicesima, ma la vera risalita la fa la solita Camille Rast, sempre brava nelle seconde manche, che riesce a trionfare recuperando dall’ottava posizione. Non solo il miglior tempo di run, ma anche un errore di Liensberger che getta alle ortiche una vittoria che sembrava certa, consente a Rast di impossessarsi del successo. E’ doppietta elvetica con Rast in trionfo in 1’55”03 davanti a una sempre solida Wendy Holdener staccata di 16 centesimi, mentre terza, come nel 2024, si conferma Sara Hector a 38 centesimi. La padrona di casa Liensberger invece resta fuori dal podio con 51 centesimi di ritardo tra la delusione del parterre di Flachau. Dietro, a completare la top ten, ci sono Meillard, Moltzan, Swenn Larsson, Aicher, Holtmann e Duerr. Le italiane tra alti e bassi. Lara Della Mea porta a casa una buona seconda e risale in sedicesima posizione, mentre Martina Peterlini chiude diciannovesima. E’ uscita Marta Rossetti per un errore di linea nel finale. Per quanto concerne le classifiche, la vittoria proietta Rast in vetta alla generale con 533 punti davanti a Hector con 507 e Brignone con 479, mentre Ljutic rimane ferma a 456. Ora Fede può rispondere sabato e domenica a Cortina d’Ampezzo.

Classifica slalom Flachau

1 Rast 1’55”03

2 Holdener +0.16

3 Hector +0.38

4 Liensberger +0.51

5 Meillard +0.57

6 Moltzan +0.73

7 Swenn Larsson +0.81

8 Aicher +1.02

9 Holtmann +1.10

10 Duerr +1.26