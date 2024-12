Slalom gigante Alta Badia, domina Odermatt davanti ad Anguenot. Rimonta di Vinatzer

Val Badia, 22 dicembre 2024 - Marco Odermatt trionfa in grande stile in Alta Badia. Lo slalom gigante ha ormai come sinonimo il nome del campione svizzero, che ha ribaltato i risultati della prima manche. Ben 85 i centesimi di vantaggio rispetto a Leo Anguenot, che ha concluso al secondo posto. A completare il podio, con il terzo tempo di giornata, è stato il norvegese Steen Olsen. Solo quarto Zubcic, mentre l'italiano Alex Vinatzer ha ottenuto un ottimo ottavo posto.

I risultati della prima manche

Il terzo appuntamento stagionale dedicato allo slalom gigante si svolge in Val Badia. La prima manche è andata in scena in mattinata, a partire dalle ore 10, e ha visto gli sciatori impegnati concludere con un margine ristrettissimo. Il grande favorito di giornata è Marco Odermatt, che l'anno passato aveva dominato la specialità con nove successi su nove. Al termine della prima manche, però, l'elvetico si ritrova al terzo posto, alle spalle di Filip Zubcic che comanda con il crono di 1.16:08 e di Alexander Steen Olsen. Come detto, i vari gap sono davvero sottilissimi: il norvegese in seconda posizione dista solamente cinque centesimi dal croato in vetta, mentre Odermatt è a 19 centesimi di distacco. La top ten è completata da Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Marco Schwarz, Atle Lie McGrath, Zan Kranjec, Leo Anguenot e Loic Meillard. Quest'ultimo dista solamente un secondo e un centesimo dal gradino più alto del podio: uno scenario perfetto per assistere ad una seconda manche tiratissima. Per quanto riguarda gli italiani, Luca De Aliprandini è stato il migliore con il suo tredicesimo tempo (+1.34), seguito da Alex Vinatzer ventiquattresimo (+2.04). Non sono entrati tra i primi trenta Raffaele Della Vite, Simone Talacci, Hannes Zingerle e Giovanni Borsotti.

La cronaca della seconda manche

Tra i primi a scendere c'è l'azzurro Alex Vinatzer, autore di una buona prestazione. Ottimo nella parte alta, lo sciatore italiano è andato a peggiorare leggermente nella seconda parte del tracciato. Tutto sommato una buona prova per Vinatzer, soddisfatto al termine della propria discesa e momentaneamente il migliore davanti a Favrot. L'azzurro resta ancora davanti dopo i primi quindici atleti. Anche Alexis Pinturault, con il pettorale numero 12, non riesce a migliorare il crono firmato da Vinatzer. Lo sciatore successivo al francese è l'altro italiano ancora in gara, ovvero Luca De Aliprandini. Sciata decisa, aggressiva e pulita per lui nella prima metà di percorso, un po' meno nella fase successiva che gli costa tanto tempo: 28 centesimi di gap dal miglior tempo del collega azzurro e quinto crono momentaneo. Si entra ora tra i migliori della prima manche, gli ultimi che scenderanno a valle in questa gara. Loic Meillard accumula un bel vantaggio su Vinatzer nella prima parte, salvo poi perdere tantissimo in seguito e concludere a 48 centesimi dalla testa. A spodestare l'azzurro è Leo Anguenot, che mette a referto una ottima seconda manche e cuce un gap di oltre un secondo sugli inseguitori. Atle McGrath paga un gap di 40 centesimi, Kranjec di ben 87. Peggio ancora fa Marco Schwarz, che finisce molto indietro in classifica a oltre due secondi. Kristoffersen sbaglia nelle prime porte, si porta appresso il tempo perso e un certo nervosismo, che lo portano a concludere alle spalle di Vinatzer. Odermatt è fenomenale come al solito e si prende di forza il comando della classifica generale, con ben 85 centesimi sul francese Anguenot. Steen Olsen non riesce ad insidiare il trono dello svizzero, che batte anche Zubcic, il quale conclude fuori dal podio per soli cinque centesimi di secondo.

